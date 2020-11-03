Конституционный кризис. В ЕС призывают Раду найти "разумное решение" по КСУ

Представитель ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что Евросоюз обеспокоен решениями КСУ

Европейский Союз призывает Верховную Раду найти "разумное решение" для выхода из конституционного кризиса. Об этом в Twitter заявил представитель ЕС в Украине Матти Маасикас.

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"Основные моменты: обеспокоены ситуацией после решения Конституционного суда. Призываем все партии, в частности Верховную Раду, найти разумное решение после срочных действий, принятых Владимиром Зеленским и Кабмином", – отметил Маасикас.

По его словам, в Евросоюзе поддерживают обещание Зеленского провести "основательную судебную реформу".

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр е-деклараций.

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.

Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона. Глава КСУ Тупицкий заявил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота.

2 ноября президент призвал судей КСУ добровольно подать в отставку.

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Арина Толина

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