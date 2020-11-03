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Конституционный кризис. В ЕС призывают Раду найти "разумное решение" по КСУ

03.11.2020, 14:33
Конституционный кризис. В ЕС призывают Раду найти
Матти Маасикас (Фото: Estonian Foreign Ministry/Flickr)

Представитель ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что Евросоюз обеспокоен решениями КСУ

Европейский Союз призывает Верховную Раду найти "разумное решение" для выхода из конституционного кризиса. Об этом в Twitter заявил представитель ЕС в Украине Матти Маасикас.

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"Основные моменты: обеспокоены ситуацией после решения Конституционного суда. Призываем все партии, в частности Верховную Раду, найти разумное решение после срочных действий, принятых Владимиром Зеленским и Кабмином", – отметил Маасикас.

По его словам, в Евросоюзе поддерживают обещание Зеленского провести "основательную судебную реформу".

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Арина Толина
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