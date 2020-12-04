"Ветируйте". НАПК объяснило Зеленскому, что не так с принятым Радой законом о декларациях
Председатель Нацагенства по предотвращению коррупции Александр Новиков направил официальное письмо президенту Владимиру Зеленскому по поводу законопроекта о восстановлении ответственности за ложь в декларациях, который сегодня приняла Верховная Рада. Глава НАПК призвал президента ветировать закон.
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В письме Новиков подчеркивает, что законопроект 4460-д не предусматривает лишения свободы для людей, которые умышленно не подают электронную декларацию или умышленно не указывают в ней недостоверные сведения.
Таким образом, пишет глава НАПК, Верховная Рада признает такие действия не преступлениями, а уголовными проступками.
Это значит, что коррупционера могут освободить от ответственности в случае искреннего раскаяния. Кроме того, заплатив штраф, чиновник сможет продолжать занимать свою должность, поскольку не будем считаться судимым.
В связи с этим председатель НАПК призвал Зеленского применить к соответствующему закону право вето в соответствии с п.30 ч.1 ст.106 Конституции.
- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование, которая предполагала наказание вплоть до лишения свободы.
- 27 ноября 2020 года президент Зеленский внес в Раду законопроект, где за ложь или неподачу декларации была предусмотрена уголовная ответственность до двух лет лишения свободы.
- 30 ноября свой вариант законопроекта анонсировала рабочая группа Рады. В нем была предусмотрена ответственность только в виде штрафов и общественных работ. Депутатский законопроект подвергся критике со стороны Центра противодействия коррупции и НАПК.
- 4 декабря Рада приняла компромиссный законопроект – за ложь в декларации назначаются штрафы, общественные работы или ограничение свободы.
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