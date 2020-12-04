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"Ветируйте". НАПК объяснило Зеленскому, что не так с принятым Радой законом о декларациях

04.12.2020, 20:33
Александр Новиков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Председатель Нацагенства по предотвращению коррупции Александр Новиков направил официальное письмо президенту Владимиру Зеленскому по поводу законопроекта о восстановлении ответственности за ложь в декларациях, который сегодня приняла Верховная Рада. Глава НАПК призвал президента ветировать закон.

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В письме Новиков подчеркивает, что законопроект 4460-д не предусматривает лишения свободы для людей, которые умышленно не подают электронную декларацию или умышленно не указывают в ней недостоверные сведения.

Таким образом, пишет глава НАПК, Верховная Рада признает такие действия не преступлениями, а уголовными проступками.

Это значит, что коррупционера могут освободить от ответственности в случае искреннего раскаяния. Кроме того, заплатив штраф, чиновник сможет продолжать занимать свою должность, поскольку не будем считаться судимым.

В связи с этим председатель НАПК призвал Зеленского применить к соответствующему закону право вето в соответствии с п.30 ч.1 ст.106 Конституции.

Письмо главы НАПК Александра Новикова президенту Владимиру Зеленскому

Письмо главы НАПК Александра Новикова президенту Владимиру Зеленскому
Наталия Медведева
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