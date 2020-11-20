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Зеленский попросил Венецианскую комиссию помочь с разрешением конституционного кризиса

20.11.2020, 18:38
Зеленский попросил Венецианскую комиссию помочь с разрешением конституционного кризиса - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский обсудил возврат е-декларирования и судебную реформу с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио

Президент Владимир Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой разъяснить, каким образом избежать неотвратимого вреда для антикоррупционной реформы из-за решений КСУ. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Зеленский обсудил по телефону с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио поиск сбалансированного и комплексного решения для быстрого решения возникшего кризиса.

Букиккио согласился, что для выхода из конституционного кризиса нужны быстрые действия, которые базируются на верховенстве права.

Зеленский подчеркнул, что необходимо устранить возможность какого-либо влияния на судей КСУ и усовершенствовать процедуры принятия решений.

Также стороны обговорили наработку законопроектов, которые восстановят наказание за недостоверное декларирование и обеспечат полноценную работу НАПК и НАБУ. Обсуждалась судебная реформа и механизмы отбора судей и Высшей квалификационной комиссии судей.

  • 27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.
  • 29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра е-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ. Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона.
  • 31 октября главы Венецианской комиссии и GRECO выступили с критикой законопроекта Зеленского.
Денис Юдин
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