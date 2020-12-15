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Кризис с КСУ. Рада приняла закон о восстановлении работы НАПК

15.12.2020, 11:39
Кризис с КСУ. Рада приняла закон о восстановлении работы НАПК - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада приняла за основу и в целом закон о восстановлении институционального механизма предотвращения коррупции. Он позволит возобновить работу Национального агентства по предотвращению коррупции.

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"За" проголосовали 300 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 21.

Законопроект №4470 восстанавливает действие норм закона о предотвращении коррупции в той редакции, которая была до решения КСУ, с некоторыми отличиями:

– теперь Высший совет правосудия и Сборы судей КСУ смогут направлять в НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении в деятельности НАПК нарушений независимости судей и судей КСУ;

– НАПК должно разработать порядок полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей и судей КСУ в течение месяца после вступления закона в силу. В течение еще месяца ВСП и КСУ должны согласовать порядок проверки, в противном случае проверки судей и судей КСУ будут проводиться на общих основаниях.

Денис Юдин
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