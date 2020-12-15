Кризис с КСУ. Рада приняла закон о восстановлении работы НАПК
Верховная Рада приняла за основу и в целом закон о восстановлении институционального механизма предотвращения коррупции. Он позволит возобновить работу Национального агентства по предотвращению коррупции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"За" проголосовали 300 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 21.
Законопроект №4470 восстанавливает действие норм закона о предотвращении коррупции в той редакции, которая была до решения КСУ, с некоторыми отличиями:
– теперь Высший совет правосудия и Сборы судей КСУ смогут направлять в НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении в деятельности НАПК нарушений независимости судей и судей КСУ;
– НАПК должно разработать порядок полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей и судей КСУ в течение месяца после вступления закона в силу. В течение еще месяца ВСП и КСУ должны согласовать порядок проверки, в противном случае проверки судей и судей КСУ будут проводиться на общих основаниях.
- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК.
- Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ. В Евросоюзе призвали украинские власти в кратчайшие сроки восстановить антикоррупционное законодательство.
- 27 ноября рабочая группа Рады согласовала пути решения кризиса с КСУ.
- 4 декабря Рада вернула ответственность за ложь в декларациях, повысив порог ответственности и заменив лишение свободы ее ограничением в качестве максимального наказания. В НАПК раскритиковали закон и призвали президента Владимира Зеленского ветировать его.
Комментарии