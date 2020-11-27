Рабочая группа Рады договорилась, как выйти из кризиса с КСУ: что предлагают
Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию ситуации с КСУ и антикоррупционным законодательством представит результаты работы до 1 декабря. Об этом на брифинге заявил глава группы нардеп из фракции Слуга народа Денис Монастырский.
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По словам Монастырского, группа предложит сохранить уголовную ответственность за недостоверное декларирование и неподачу декларации, но за подобные действия не будет грозить лишение свободы, только штрафы, общественные работы и запрет занимать определенные должности. Порог уголовной ответственности поднимется с 500 000 грн до 1 млн грн.
Также будет предложен особый порядок проверки НАПК деклараций судей – по согласованию с Высшим советом правосудия, а в случае с судьями КСУ – с общим сбором судей.
Для усовершенствования работы КСУ будет предложено определять порядок его деятельности законом, а не внутренним регламентом.
- 27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.
- 29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра е-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ. Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона.
- 17 ноября стало известно, что в Раде создали рабочую группу, которая должна предложить пути выхода из кризиса.
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