Рабочая группа Рады договорилась, как выйти из кризиса с КСУ: что предлагают

Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию ситуации с КСУ и антикоррупционным законодательством представит результаты работы до 1 декабря. Об этом на брифинге заявил глава группы нардеп из фракции Слуга народа Денис Монастырский.

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По словам Монастырского, группа предложит сохранить уголовную ответственность за недостоверное декларирование и неподачу декларации, но за подобные действия не будет грозить лишение свободы, только штрафы, общественные работы и запрет занимать определенные должности. Порог уголовной ответственности поднимется с 500 000 грн до 1 млн грн.

Также будет предложен особый порядок проверки НАПК деклараций судей – по согласованию с Высшим советом правосудия, а в случае с судьями КСУ – с общим сбором судей.

Для усовершенствования работы КСУ будет предложено определять порядок его деятельности законом, а не внутренним регламентом.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра е-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ. Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона.

17 ноября стало известно, что в Раде создали рабочую группу, которая должна предложить пути выхода из кризиса.

Денис Юдин

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