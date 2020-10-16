Посол Германии о судебной реформе в Украине: Вы ходите, словно по замкнутому кругу

Посол Анка Фельдгузен считает, что Украина нуждается в реформе системы правосудия

Руководству Украины нужно срочно разблокировать проведение судебной реформы. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью Европейской правде.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Ждать нельзя. Украинское руководство должно найти путь, как "атаковать", как провести эту реформу. Она нужна, прежде всего, народу Украины. И от политической воли президента Зеленского здесь многое зависит", – считает посол.

По ее словам, в нынешней ситуации институты защищают друг друга от реформирования, "речь идет о КСУ, КОАС, ВСУ и ВРП (даже, несмотря на то, что реформа Верховного суда, к счастью, прошла)".

Посол убеждена – Украина нуждается в реформе системы правосудия. "Там действительно тупик. Вы ходите, словно по замкнутому кругу", – подчеркнула она.

22 июня президент Зеленский внес в парламент новый законопроект о судебной реформе, по мнению экспертов ЦПК он нарушает меморандум с МВФ.

1 июля глава НБУ Смолий заявил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина – "систематическое политическое давление".

3 июля Рада приняла отставку Смолия.

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.