UA

Посол Германии о судебной реформе в Украине: Вы ходите, словно по замкнутому кругу

16.10.2020, 14:41
Посол Германии о судебной реформе в Украине: Вы ходите, словно по замкнутому кругу - Фото
Правосудие (фото - pixabay.com)

Посол Анка Фельдгузен считает, что Украина нуждается в реформе системы правосудия

Руководству Украины нужно срочно разблокировать проведение судебной реформы. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью Европейской правде.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Ждать нельзя. Украинское руководство должно найти путь, как "атаковать", как провести эту реформу. Она нужна, прежде всего, народу Украины. И от политической воли президента Зеленского здесь многое зависит", – считает посол.

По ее словам, в нынешней ситуации институты защищают друг друга от реформирования, "речь идет о КСУ, КОАС, ВСУ и ВРП (даже, несмотря на то, что реформа Верховного суда, к счастью, прошла)".

Посол убеждена – Украина нуждается в реформе системы правосудия. "Там действительно тупик. Вы ходите, словно по замкнутому кругу", – подчеркнула она.

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
судебная реформа Владимир Зеленский Яков Смолий Украина ксу Анка Фельдгузен

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Новий старт" після ковіду: Як вирощувати в Україні мікрогрін та куди його продавати

Партнер проекта – EU4Business"Новий старт" після ковіду: Як вирощувати в Україні мікрогрін та куди його продавати
 