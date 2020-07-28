Судебная система сама себя не поменяет: Саакашвили презентовал 8 пунктов реформы
Михаил Саакашвили предложил сократить количество судов, ликвидировать органы судебного надзора и упразднить Конституционный суд
Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили предложил ликвидировать часть судов, в том числе, упразднить Конституционный суд, а также убрать существующие органы контроля над судебной системой. Видео с проектом новой концепции судебной реформы он опубликовал в Facebook.
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Сегодня, 28 июля, Саакашвили презентовал новое видение судебной реформы.
Восемь пунктов от главы Исполнителного комитета реформ
ликвидировать Высший совет правосудия, Государственную судебную администрацию и Высшую квалификационную комиссию судей, создав вместо них единый орган судебного контроля, который бы занимался переаттестацией и отбором судей, финансово-организационными вопросами, а также рассматривал бы дисциплинарные жалобы и контролировал добропорядочность судей;
провести прозрачные и честные конкурсы, чтобы полностью обеспечить кадрами все суды (сейчас, по словам Саакашвили, вакантны около 2000 должностей);
ликвидировать отдельные системы хозяйственных судов и административных судов, заменив их окружными судами, а также создать Высший админсуд для обжалования решений госорганов;
оставить вместо действующих сейчас 764 судов не более 200, и автоматизировать все судебные процессы, реализовав проект "суд в смартфоне";
ввести практику суда присяжных в делах по особо важным и социально опасным преступлениям;
при рассмотрении уголовных дел разрешить проводить судебные экспертизы в частных экспертных учреждениях;
сформировать прецедентную практику по решениям Верховного Суда Украины;
провести всенародный референдум по поводу дальнейшей судьбы Конституционного суда, а именно - упразднить его и создать Конституционную палату в ВСУ.
"Я еще не встречал людей, которые были бы довольны судебной системой в Украине", - отметил Саакашвили, назвав саму систему "недорефомированной и парализованной, которая не дает людям справедливости".
Он также добавил, что сама себя система не поменяет, поэтому сейчас нужно создать общественную коалицию вокруг президента и парламента с конкретной целью - полностью поменять судебную систему и дать справедливость украинскому народу.
- 26 мая Саакашвили заявил, что новый налоговый закон нужно срочно менять.
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