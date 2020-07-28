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Судебная система сама себя не поменяет: Саакашвили презентовал 8 пунктов реформы

28.07.2020, 15:59
Судебная система сама себя не поменяет: Саакашвили презентовал 8 пунктов реформы - Фото
Михаил Саакашвили (скриншот с видео)

Михаил Саакашвили предложил сократить количество судов, ликвидировать органы судебного надзора и упразднить Конституционный суд

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили предложил ликвидировать часть судов, в том числе, упразднить Конституционный суд, а также убрать существующие органы контроля над судебной системой. Видео с проектом новой концепции судебной реформы он опубликовал в Facebook.

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Сегодня, 28 июля, Саакашвили презентовал новое видение судебной реформы.

Восемь пунктов от главы Исполнителного комитета реформ

  1. ликвидировать Высший совет правосудия, Государственную судебную администрацию и Высшую квалификационную комиссию судей, создав вместо них единый орган судебного контроля, который бы занимался переаттестацией и отбором судей, финансово-организационными вопросами, а также рассматривал бы дисциплинарные жалобы и контролировал добропорядочность судей;

  2. провести прозрачные и честные конкурсы, чтобы полностью обеспечить кадрами все суды (сейчас, по словам Саакашвили, вакантны около 2000 должностей);

  3. ликвидировать отдельные системы хозяйственных судов и административных судов, заменив их окружными судами, а также создать Высший админсуд для обжалования решений госорганов;

  4. оставить вместо действующих сейчас 764 судов не более 200, и автоматизировать все судебные процессы, реализовав проект "суд в смартфоне";

  5. ввести практику суда присяжных в делах по особо важным и социально опасным преступлениям;

  6. при рассмотрении уголовных дел разрешить проводить судебные экспертизы в частных экспертных учреждениях;

  7. сформировать прецедентную практику по решениям Верховного Суда Украины;

  8. провести всенародный референдум по поводу дальнейшей судьбы Конституционного суда, а именно - упразднить его и создать Конституционную палату в ВСУ.

"Я еще не встречал людей, которые были бы довольны судебной системой в Украине", - отметил Саакашвили, назвав саму систему "недорефомированной и парализованной, которая не дает людям справедливости".

Он также добавил, что сама себя система не поменяет, поэтому сейчас нужно создать общественную коалицию вокруг президента и парламента с конкретной целью - полностью поменять судебную систему и дать справедливость украинскому народу.

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Дарья Мостовая
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