Судебная система сама себя не поменяет: Саакашвили презентовал 8 пунктов реформы

Михаил Саакашвили предложил сократить количество судов, ликвидировать органы судебного надзора и упразднить Конституционный суд

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили предложил ликвидировать часть судов, в том числе, упразднить Конституционный суд, а также убрать существующие органы контроля над судебной системой. Видео с проектом новой концепции судебной реформы он опубликовал в Facebook.

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Сегодня, 28 июля, Саакашвили презентовал новое видение судебной реформы.

Восемь пунктов от главы Исполнителного комитета реформ

ликвидировать Высший совет правосудия, Государственную судебную администрацию и Высшую квалификационную комиссию судей, создав вместо них единый орган судебного контроля, который бы занимался переаттестацией и отбором судей, финансово-организационными вопросами, а также рассматривал бы дисциплинарные жалобы и контролировал добропорядочность судей; провести прозрачные и честные конкурсы, чтобы полностью обеспечить кадрами все суды (сейчас, по словам Саакашвили, вакантны около 2000 должностей); ликвидировать отдельные системы хозяйственных судов и административных судов, заменив их окружными судами, а также создать Высший админсуд для обжалования решений госорганов; оставить вместо действующих сейчас 764 судов не более 200, и автоматизировать все судебные процессы, реализовав проект "суд в смартфоне"; ввести практику суда присяжных в делах по особо важным и социально опасным преступлениям; при рассмотрении уголовных дел разрешить проводить судебные экспертизы в частных экспертных учреждениях; сформировать прецедентную практику по решениям Верховного Суда Украины; провести всенародный референдум по поводу дальнейшей судьбы Конституционного суда, а именно - упразднить его и создать Конституционную палату в ВСУ.

"Я еще не встречал людей, которые были бы довольны судебной системой в Украине", - отметил Саакашвили, назвав саму систему "недорефомированной и парализованной, которая не дает людям справедливости".

Он также добавил, что сама себя система не поменяет, поэтому сейчас нужно создать общественную коалицию вокруг президента и парламента с конкретной целью - полностью поменять судебную систему и дать справедливость украинскому народу.

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Дарья Мостовая

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