Кулеба о заявлениях Саакашвили: Частное лицо выступает, а страна огребает

Глава МИД Кулеба говорит, что Саакашвили неуполномочен представлять позицию Украины - и его заявления не должны влиять на отношения с Грузией

Заявления главы исполкома Нацсовета реформ Михаила Саакашвили о политической ситуации в Грузии "вызывают сожаление" и отвечать за них приходится украинском послу. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Министр подчеркнул, что Саакашвили является частным лицом и в своих комментариях не представляет позицию Украины как государства.

"Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и высказывают ему свое недовольство заявлениями Саакашвили. Дисбаланс в том, что частное лицо выступает, а государство за это, извиняюсь, огребает", - сказал он.

Кулеба также сказал, что заявления частного лица не могут "разрушить или подвесить" отношения между народами и государствами.

"Мы ценим дружбу с грузинскими партнерами, рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя", - заявил министр.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии. 24 апреля премьер Грузии Гахария заявил, что если Саакашвили будет назначен на официальную должность в Украине, Грузия отзовет посла .

24 апреля премьер Грузии Гахария заявил, что если Саакашвили будет назначен на официальную должность в Украине, Грузия . После назначения Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ, посла Грузии в Украине вызвали в Тбилиси для консультаций.

После назначения Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ, посла Грузии в Украине для консультаций. После этого Саакашвили сделал несколько заявлений о грядущих в Грузии выборах, после чего украинского посла вызывали в МИД в Тбилиси.

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Марк Сировой

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