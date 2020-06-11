Из-за заявлений Саакашвили. Посла Украины вызовут объясняться в МИД Грузии

Украинского посла в Тбилиси Игоря Долгова вызовут в Министерство иностранных дел Грузии для объяснения заявлений главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом сообщил глава грузинского МИД Давид Залкалиани, передает Эхо Кавказа.
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"Конечно же, мы вызовем посла в Министерство иностранных дел и потребуем объяснений, так как это является прямым вмешательством чиновника в процесс выборов и во внутренние дела иностранного государства, которое при том является стратегическим партнером", - сообщил он.
Ранее Саакашвили заявил, что будет "на передовой" предстоящих осенью парламентских выборов в Грузии.
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28 июня 2018-го Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
- В мае 2019-го президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство, которого тот лишился в 2017-м указом пятого президента Петра Порошенко.
- 22 апреля 2020-го появилась информация, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам, поскольку "видит в нем потенциал для усиления Кабмина".
- Саакашвили согласился и на встрече с фракцией Слуга народа сообщил, что ему "поручили заниматься переговорами с МВФ". В результате Саакашвили туда не назначили.
- Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе сказал, что назначение Грузия воспримет как "недружественный шаг".
- 7 мая президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. Грузия в ответ отозвала посла в Украине для консультаций.
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Марк Сировой