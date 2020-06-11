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Из-за заявлений Саакашвили. Посла Украины вызовут объясняться в МИД Грузии

Из-за заявлений Саакашвили. Посла Украины вызовут объясняться в МИД Грузии - Фото
Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)
11.06.2020, 15:12

Посол Украины будет объяснять слова уже украинского чиновника Саакашвили о предстоящих выборах в Грузии

Украинского посла в Тбилиси Игоря Долгова вызовут в Министерство иностранных дел Грузии для объяснения заявлений главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом сообщил глава грузинского МИД Давид Залкалиани, передает Эхо Кавказа.

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"Конечно же, мы вызовем посла в Министерство иностранных дел и потребуем объяснений, так как это является прямым вмешательством чиновника в процесс выборов и во внутренние дела иностранного государства, которое при том является стратегическим партнером", - сообщил он.

Ранее Саакашвили заявил, что будет "на передовой" предстоящих осенью парламентских выборов в Грузии.

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Марк Сировой
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михаил саакашвили посол МИД Грузии Давид Залкалиани
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