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"Переживем". Кулеба отреагировал на отзыв посла Грузии из-за прихода Саакашвили

"Переживем". Кулеба отреагировал на отзыв посла Грузии из-за прихода Саакашвили - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - пресс-служба Кабмина)
08.05.2020, 12:20

Глава МИД сказал, что на Банковой понимают внутриполитический контекст в Грузии и в него не вмешиваются, и рассчитывают на то же отношение от Тбилиси

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили "при всей своей харизматичности" является гражданином Украины, а потому "ни одно государство не может нам указывать, куда назначать или не назначать нашего гражданина". Так министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на вопрос LB.ua об отношениях с Грузией, власти которой резко против возвращения Саакашвили в украинское правительство.

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Глава МИД говорит, что разговаривал на эту тему с коллегой из Тбилиси, и "это был очень спокойный, взвешенный разговор".

По мнению Кулебы, отношения между Украиной и Грузией "настолько особенны, что не могут становиться заложником судьбы одного человека".

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"Если же со стороны наших грузинских партнеров будут какие-то резкие шаги, что ж, переживем, а затем будем восстанавливать все утраченное", - резюмировал он.

Сегодня, 8 мая, Грузия отозвала своего посла в Украине из-за вчерашнего назначения Банковой: Саакашвили сделали главой исполнительного комитета реформ.

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Евгений Пилипенко
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