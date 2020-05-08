"Переживем". Кулеба отреагировал на отзыв посла Грузии из-за прихода Саакашвили

Дмитрий Кулеба (фото - пресс-служба Кабмина)

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили "при всей своей харизматичности" является гражданином Украины, а потому "ни одно государство не может нам указывать, куда назначать или не назначать нашего гражданина". Так министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на вопрос LB.ua об отношениях с Грузией, власти которой резко против возвращения Саакашвили в украинское правительство.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава МИД говорит, что разговаривал на эту тему с коллегой из Тбилиси, и "это был очень спокойный, взвешенный разговор".

По мнению Кулебы, отношения между Украиной и Грузией "настолько особенны, что не могут становиться заложником судьбы одного человека".

Читайте также: Ситуация с Саакашвили поставила на карту отношения стран - президент Грузии

"Если же со стороны наших грузинских партнеров будут какие-то резкие шаги, что ж, переживем, а затем будем восстанавливать все утраченное", - резюмировал он.

Сегодня, 8 мая, Грузия отозвала своего посла в Украине из-за вчерашнего назначения Банковой: Саакашвили сделали главой исполнительного комитета реформ.

Читайте также: Замглавы ОП Тимошенко о Саакашвили: Не все должности требуют голосования