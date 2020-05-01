Замглавы ОП Тимошенко о Саакашвили: Не все должности требуют голосования

За назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ есть голоса в Верховной Раде, но не все должности, которые рассматриваются для него, требуют голосования. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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"Не все должности требуют голосования Верховной Рады. Но больше сказать не могу. Если надо будет голосовать за Саакашвили в Раде, то голоса под это есть", - отметил Тимошенко.
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Он считает, что Украина "только выиграет, если Саакашвили будет помогать заниматься реформами".
По его словам, в ближайшее время станут известны подробности предложения президента Владимира Зеленского по назначению Саакашвили. Точной даты он не назвал.
Тимошенко убежден, что Саакашвили подходит для должности вице-премьера. Замглавы ОП опроверг информацию, что против его назначения выступает премьер-министр Денис Шмыгаль.
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