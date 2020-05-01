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Замглавы ОП Тимошенко о Саакашвили: Не все должности требуют голосования

Замглавы ОП Тимошенко о Саакашвили: Не все должности требуют голосования - Фото
Кирилл Тимошенко (Фото: LIGA.net)
01.05.2020, 14:22

Кирилл Тимошенко сообщил, что скоро станут известны предложения президента Владимира Зеленского по назначению Михаила Саакашвили

За назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ есть голоса в Верховной Раде, но не все должности, которые рассматриваются для него, требуют голосования. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Не все должности требуют голосования Верховной Рады. Но больше сказать не могу. Если надо будет голосовать за Саакашвили в Раде, то голоса под это есть", - отметил Тимошенко.

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Он считает, что Украина "только выиграет, если Саакашвили будет помогать заниматься реформами".

По его словам, в ближайшее время станут известны подробности предложения президента Владимира Зеленского по назначению Саакашвили. Точной даты он не назвал.

Тимошенко убежден, что Саакашвили подходит для должности вице-премьера. Замглавы ОП опроверг информацию, что против его назначения выступает премьер-министр Денис Шмыгаль.

  • 22 апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам.
  • 24 апреля в Слуге народа заявили, что пока что у Саакашвили нет поддержки большинства во фракции.
  • В тот же день Саакашвили рассказал, что будет заниматься, в частности, переговорами с МВФ.
  • 30 апреля глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что для работы Саакашвили с командой президента Владимира Зеленского найден новый формат. 

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Арина Толина
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Слуга народа Владимир Зеленский михаил саакашвили Кирилл Тимошенко Давид Арахамия Денис Шмыгаль
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