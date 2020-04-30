Саакашвили назначат не вице-премьером, а на другую должность - Арахамия

Для работы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с командой президента Владимира Зеленского найден новый формат. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия на брифинге.
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Арахамия утверджает, голосов за назначение Саакашвили вице-премьером по реформам хватает. В то же время, после продолжительных консультаций Саакашвили и Зеленского, найден другой формат совместной работы.
О том, какая именно новая должность будет предложена Саакашвили, Арахамия говорить не стал, сказав, что это инициатива президента. Об этом будет объявлено либо сегодня, либо в начале следующей недели.