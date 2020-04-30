Саакашвили назначат не вице-премьером, а на другую должность - Арахамия

Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Для работы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с командой президента Владимира Зеленского найден новый формат. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия на брифинге.

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Арахамия утверджает, голосов за назначение Саакашвили вице-премьером по реформам хватает. В то же время, после продолжительных консультаций Саакашвили и Зеленского, найден другой формат совместной работы.

О том, какая именно новая должность будет предложена Саакашвили, Арахамия говорить не стал, сказав, что это инициатива президента. Об этом будет объявлено либо сегодня, либо в начале следующей недели.

22 апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам.

24 апреля в Слуге народа заявили, что пока что у Саакашвили нет поддержки большинства во фракции.

В тот же день Саакашвили рассказал, что будет заниматься, в частности, переговорами с МВФ.

Вчера президент Грузии Зурабишвили заявила, что назначение Саакашвили может плохо повлиять на отношения с Украиной.