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Шабунин: Решения по ОАСК приняты из-за "запугивания" судьи антикорсуда Вовком

12.01.2021, 11:28
Шабунин: Решения по ОАСК приняты из-за

В Центре противодействия коррупции считают, что недавно принятые решения Высшего антикорсуда по делу Окружного админсуда Киева и его председателю Павлу Вовку связаны с открытым дисциплинарным производством против судьи ВАКС Андрея Бицюка. Об этом написал в Facebook глава ЦПК Виталий Шабунин.

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По словам Шабунина, ВАКС принял два "странных" решения: сначала Бицюк отказал в приводе Вовка в суд, а после – решил не продлевать сроки по делу ОАСК. Отказ в приводе главы ОАСК суд обосновал тем, что на видео НАБУ не видно, что именно выбрасывает Вовк – повестку или какой-то другой документ.

"Решение Бицюка создает преступный прецедент. Теперь любой фигурант НАБУ будет выкидывать подозрения/повестки, а Бицюк будет это легализировать", – заявил глава ЦПК.

По мнению Шабунина, судья Бицюк вынес такие решения, потому что Высший совет правосудия открыл против него дисциплинарное производство и "Павел Вовк запугал Бицюка увольнением через ВСП".

  • 17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Вовку и еще ряду его коллег. По версии следствия, они действовали в рамках преступной организации, целью которой был захват госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела. 
  • 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы вручили повестку в суд убегающему от них главе ОАСК.
  • 5 января 2021 года ВАКС отказал в принудительном приводе Вовка в суд. Позже в суде объяснили свое решение - не было доказательств вручения повестки о вызове.

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Дарья Мостовая
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