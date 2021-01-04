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Глава ОАСК Вовк игнорирует допросы по своему делу, привести силой не разрешают судьи – САП

04.01.2021, 18:48
Глава ОАСК Вовк игнорирует допросы по своему делу, привести силой не разрешают судьи – САП - Фото
Павел Вовк (Фото с личной страницы в Facebook)

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк отказывается давать показания по делу о попытке захвата госвласти. Об этом в интервью Бабелю сообщил исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

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Журналист поинтересовался, как долго судья может игнорировать суды и следственные действия по своему делу.

"Эта мера пресечения, которой мы пытаемся добиться в суде, никоим образом не влияет на наше расследование. Она не является наказанием или способом добыть новые доказательства по делу, поэтому Вовк нагло себя ведет. Он не хотел давать показания и не дает их — ссылается на статью 63 Конституции (право не давать показания против себя, – ред.)", – сказал Грищук.

По его словам, прокуроры пытались применить к Вовку привод, но судьи отказали им в этом.

Грищук добавил, что по делу ОАСК назначено много экспертиз. НАБУ попросило генерального прокурора продлить сроки досудебного расследования, чтобы их провести. Решение примет суд.

  • 17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Вовку и еще ряду его коллег. По версии следствия, они действовали в рамках преступной организации, целью которой был захват госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела. 
  • 20 августа ВСП отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку  — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.
  • 12 октября Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора исключить из реестра досудебных расследований данные о вручении подозрения Вовку.
  • 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.
  • 24 декабря детективы вручили повестку в суд убегающему от них Вовку.
Вадим Ребрина
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