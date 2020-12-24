Дело ОАСК. НАБУ вручило Вовку повестку в суд

Детективы НАБУ вручили главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку повестку в суд. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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Вручение повестки в Высший антикоррупционный суд прошло во время празднования, организованного бывшим нардепом и президентом одного из юридических вузов, сообщает НАБУ.

Кроме Вовка, среди гостей были председатель КСУ Александр Тупицкий и судьи КСУ, которые также имеют процессуальный статус свидетелей по уголовному делу о попытке захвата госвласти через контроль над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей, отметили в НАБУ.

Заседание ВАКС, на которое вызывают Вовка, должно состояться 5 января 2021 года.

На видео, опубликованном НАБУ в Telegram, видно, что Вовк отказывается брать повестку, а когда детектив кладет ее в машину судьи, Вовк выкидывает повестку на снег.

В НАБУ утверждают, что Вовк уже третий месяц игнорирует обязанность явиться к следственному судье. Вовк отрицает, что имеет статус подозреваемого.

17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. По версии следствия, они действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.

12 октября Печерский райсуд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований данные о сообщении о подозрении Вовку.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.

Денис Юдин

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