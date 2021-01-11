ВАКС объяснил, почему не захотел принудительно доставить Вовка в суд
В Высшем антикоррупционном суде заявили, что отказали прокурору в принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка потому, что нет доказательств вручения ему повестки о вызове. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
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Как отмечается, человек, сообщавший о вызове, во время того, как подозреваемый садился в автомобиль, действительно бросил в авто два листа бумаги.
"Однако, суд не получил доказательств, что эти листы были именно повесткой о вызове. Какого содержания были указанные два листа бумаги тоже не понятно", – говорится в сообщении ВАКС.
Постановление обжалованию не подлежит.
В ВАКС напомнили, что следующее судебное заседание по избранию меры пресечения Вовку назначено на 12 января в 11:00.
- 17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Вовку и еще ряду его коллег. По версии следствия, они действовали в рамках преступной организации, целью которой был захват госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.
- 20 августа ВСП отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку – и потому судья не находится в статусе подозреваемого.
- 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.
- 24 декабря детективы вручили повестку в суд убегающему от них Вовку.
- 5 января ВАКС отказал в принудительном приводе Вовка в суд.
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