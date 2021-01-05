Высший антикорсуд отказал в принудительном приводе главы ОАСК Вовка

Высший антикоррупционный суд отказал в принудительном приводе на судебное заседание главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе суда.

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В пресс-службе пока не могут раскрыть мотивации решения и других деталей заседания, так как полный текст решения будет опубликован завтра.

В то же время Суспільне пишет, что прокуроры ходатайствовали о принудительном приводе, так как глава ОАСК отказывался от повесток и игнорировал предыдущие заседания. В частности на заседании показывали видео, как следователи пытались вручить Вовку повестки.

Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, пишет издание. Также сообщается, что Вовк и его адвокат на заседание не явились, следующее заседание запланировано на 12 января.

17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Вовку и еще ряду его коллег. По версии следствия, они действовали в рамках преступной организации для захвата госвласти. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.

20 августа ВСП отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.

12 октября Печерский суд обязал Офис генпрокурора исключить из реестра досудебных расследований данные о вручении подозрения Вовку.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.

24 декабря детективы вручили повестку в суд убегающему от них Вовку.

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Марк Сировой

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