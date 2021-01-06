Антикорсуд отказал НАБУ в продлении дела о захвате власти судьями ОАСК

Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк отказался продлить срок расследования по делу о попытке захвата госвласти судьями Окружного админсуда Киева, в частности его главой Павлом Вовком. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Детективы НАБУ обратились в суд с ходатайством о продлении срока расследования, который заканчивается 17 января. Судья Бицюк отказался его удовлетворить, вернув ходатайство детективам, хотя ранее продлевал срок расследования в этом деле, отмечают в ЦПК.

"Причины мы не знаем, ведь нет полного решения. Скорее всего, мы его и не узнаем, потому что в этом деле решения вообще не публикуют", – говорится в сообщении.

В ЦПК говорят, что это "серьезная угроза делу". Обжаловать решение ВАКС нельзя, и теперь дело или приостановят или закончат досудебное расследование на текущем этапе, отмечают антикоррупционеры.

Там напомнили, что вчера Бицюк также отказался применить принудительный привод к Вовку, который игнорирует заседания, хотя есть видео, где Вовку вручают повестку.

Недавно Высший совет правосудия, члены которого фигурируют в пленках Вовка, и который якобы пытались взять под свой контроль судьи ОАСК, открыл против Бицюка дисциплинарное производство.

17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Вовку и еще ряду его коллег. По версии следствия, они действовали в рамках преступной организации, целью которой был захват госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.

20 августа ВСП отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.

24 декабря детективы вручили повестку в суд убегающему от них Вовку.

Вадим Ребрина

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