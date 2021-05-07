В НАТО пока не подтвердили участие Зеленского в саммите, но повестка дня еще формируется

Офис президента пока не получил подтверждения участия президента Владимира Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня, во время которого запланировано обсуждение вопроса предоставления Украине Плана действий по членству в альянсе. Повестка дня саммита еще не утверждена. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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Распространяемую в соцсетях информацию о том, что Украину якобы решили не приглашать на саммит, прокомментировала в Facebook вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она сообщила, что повестка дня саммита НАТО еще не утверждена.

"Саммит проводится при участии стран-членов Альянса. Формат участия в нем партнеров, в частности Украины, определяется в двустороннем диалоге. Эта работа еще продолжается и рано окончательно говорить о результатах", – написала Стефанишина.

Она заверила, что интенсивность диалога Украина-НАТО будет оставаться высокой. Сейчас идет работа над расширением сотрудничества по конкретным направлениям в рамках Партнерства расширенных возможностей.

Вице-премьер сообщила, что обсудит важные вопросы взаимодействия Украина-НАТО во время визита в Брюссель 17-18 мая.

Вчера, 6 мая, глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве заявил, что Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО, в частности — предоставление ей Плана действий по членству в альянсе.

Позже в этот же день слова Ермака подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе общения с журналистами.

Сегодня пресс-служба Белого дома вычеркнула из соответствующей стенограммы слова о том, что США поддерживают вступление Украины в НАТО. Там заявили, что Карин Жан-Пьер "оговорилась", и ее слова не отражают официальную позицию Соединенных Штатов.

Вадим Ребрина

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