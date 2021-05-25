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"Нельзя отказать". Лидер крупнейшей партии Германии выступает за передачу оружия Украине

25.05.2021, 11:19
Роберт Хабек (Фото - Офис президента)

Лидер немецкой партии Союз 90/Зеленые Роберт Хабек после визита в Киев заявил, что выступает за обеспечение Украины оборонительным оружием. Об этом он сказал в интервью FAZ.net

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По его словам, перспективу членства Украины в НАТО, которую альянс открыл стране на саммите в Бухаресте в 2008 году, не следует убирать с повестки. Но на данный момент еще не пришло время, чтобы "заверить все это сейчас", считает он.

Говоря о вооружениях для Украины, он отметил, что Зеленые исходят из пацифизма, но когда дело доходит до самообороны, то "нельзя отказать стране, подвергшейся нападению".

Читайте также: "Украина чувствует себя одинокой": лидер немецкой партии об отношении ЕС к войне с Россией

Хабек считает, что нужно помочь Украине, "чтобы она помогла себе сама". 

"Украина чувствует себя одинокой": лидер немецкой партии об отношении ЕС к войне с Россией

Станислав Стороженко
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Германия ФРГ оружие нато военная помощь Зеленые роберт хабек
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