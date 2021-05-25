"Нельзя отказать". Лидер крупнейшей партии Германии выступает за передачу оружия Украине
Лидер немецкой партии Союз 90/Зеленые Роберт Хабек после визита в Киев заявил, что выступает за обеспечение Украины оборонительным оружием. Об этом он сказал в интервью FAZ.net.
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По его словам, перспективу членства Украины в НАТО, которую альянс открыл стране на саммите в Бухаресте в 2008 году, не следует убирать с повестки. Но на данный момент еще не пришло время, чтобы "заверить все это сейчас", считает он.
Говоря о вооружениях для Украины, он отметил, что Зеленые исходят из пацифизма, но когда дело доходит до самообороны, то "нельзя отказать стране, подвергшейся нападению".
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Хабек считает, что нужно помочь Украине, "чтобы она помогла себе сама".
- 25 апреля посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген поддержал идею о предоставлении Украине оружия. Украинский дипломат отметил, что Украина ждет выполнения "обещания" стран НАТО принять ее в НАТО.
- Глава топ-партии Германии (ХДС) Армин Лашет ранее заявил, что "мы должны открыть Украине европейскую перспективу".
- 2 мая стало известно, что Зеленые опережают по популярности в Германии правящий блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), в который входит канцлер страны Ангела Меркель.
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