Либо Украина будет в НАТО, либо может задуматься о ядерном статусе – посол в Германии

Украине, возможно, придется задуматься о ядерном статусе, чтобы защищаться от России, если ее не примут в НАТО. Об этом в эфире радио Deutschlandfunk заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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Он сказал, что ситуация со стягиванием войск РФ – катастрофическая. По его словам, к границам Украины, а также во временно оккупированные Крым и часть Донбасса переброшены около 90 000 российских военных. В ближайшие недели, по данным разведки, их число возрастет до 110 000, отмечает дипломат.

Мельник говорит, что это – самые массовые перемещения войск в России со времен Второй мировой войны и вполне реальные приготовления к новому нападению на Украину, к которым Германии тоже нужно отнестись серьезно.

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Он назвал важной солидарность стран-партнеров с Украиной, без которой она вряд ли бы выжила. Однако сейчас Украине военная поддержка нужна гораздо больше, чем красивые слова, говорит Мельник. По его мнению, Украина должна наконец стать членом НАТО, чтобы защититься от нападения России.

"У Украины нет другого выбора. Либо мы являемся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем сделать Европу сильнее, чтобы Европа стала более уверенной в себе, либо у нас есть только один вариант – вооружаться самим, возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как еще мы можем гарантировать свою защиту?" – сказал он.

В связи со стягиванием войск РФ к границам Мельник призывал НАТО "выполнить обещание" и принять в Альянс Украину, а Германию – предоставить Украине оружие. Он также требовал, чтобы канцлер ФРГ Меркель направила президенту РФ Путину мега-сильное предупреждение.

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Марк Сировой

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