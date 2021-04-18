"Без всяких "если" и "но". Посол призвал Германию ускорить вступление Украины в НАТО

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин оказать большую поддержку Украине и ускорить процесс ее вступления в НАТО, чтобы "охладить горячие головы в Кремле". Об этом он заявил немецкому изданию Welt am Sonntag.

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"Мы ожидаем, что правительство Германии сделает вопиющее публичное предупреждение президенту Путину и ярко опишет все болезненные последствия нового военного вторжения", – заявил Мельник, уточнив, что он имеет ввиду международный бойкот и преследование российского правительства в Международном уголовном суде, а также "полное экономическое эмбарго и замораживание инвестиций".

"Германия, которая несет особую историческую ответственность за преступления нацистов против украинского народа, должна играть роль первопроходца, чтобы Украина могла стать членом НАТО. И как можно скорее, без всяких "если" и "но", – сказал дипломат. По его словам, только быстрое присоединение Украины к Альянсу может навсегда предотвратить новую крупномасштабную войну в Европе.

"Это будет холодный душ, который охладит все горячие головы в Кремле. Членство в НАТО – единственная гарантия, что Москва не посмеет снова вмешаться", – резюмировал дипломат.

15 апреля Мельник заявил, что Украине, возможно, придется задуматься о ядерном статусе, чтобы защищаться от России, если ее не примут в НАТО.

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Владислав Сердюк

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