Кравчук ответил послу Мельнику: Восстановления ядерного статуса нет в курсе госполитики

Во внешнеполитическом курсе Украины нет положений о восстановлении ядерного статуса. Об этом в эфире Украина 24 заявил глава украинской делегации в минской ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.

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Его попросили отреагировать на заявление посла в Германии Андрея Мельника, что Украина может задуматься о восстановлении ядерного статуса Украины, если не будет членом НАТО.

"Есть четкое определение внешнеполитического курса Украины. В нем нет позиции о восстановлении ядерного статуса", – ответил Кравчук.

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Кравчук отметил, что во внешнеполитическом курсе сейчас есть позиция о единстве Европы и США в поддержке Украины. Он напомнил, что ЕС и США поддержали Украину на фоне стягивания войск РФ к ее границам. По его мнению, такой четкой позиции Запада "не было за всю историю".

"Это хороший знак, что правда на нашей стороне и будет на нашей стороне. А искать другие пути – это возможно, но я говорю о госполитике. Сейчас позиции о восстановлении ядерного статуса в ней нет", – подчеркнул Кравчук.

СПРАВКА. Во время своего президентства в начале 1990-х Кравчук участвовал в разработке Будапештского меморандума, который 5 декабря 1994-го подписал его преемник Леонид Кучма с лидерами США, Великобритании и РФ. В соответствии с меморандумом Украина отказалась от ядерного оружия, а страны-подписанты обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины. Нынешний президент Владимир Зеленский заявлял, что Будапештский меморандум не работает. Он мечтает о новом глобальном соглашении, которое гарантировало б Украине и другим государствам безопасность.

15 апреля Мельник на фоне стягивания войск РФ к границам заявил, что Украина может задуматься о восстановлении ядерного статуса, если не будет членом НАТО.

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Марк Сировой

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