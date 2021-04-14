Байден и Меркель: России следует сократить количество войск на границе с Украиной
России следует сократить численность своих войск на границе с Украиной. Такое мнение высказали президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в состоявшемся сегодня, 14 апреля, телефонном разговоре, передает AFP со ссылкой на пресс-службу канцлера.
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Как отмечается, оба лидера согласились, что сокращение численности российских войск вблизи украинских границ поможет снизить эскалацию напряженности в регионе.
В сообщении Белого дома говорится: "Лидеры выразили озабоченность по поводу наращивания российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".
Ранее сегодня министр иностранных дел Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в попытке усилить напряженность вдоль границы в регионе.
"У меня сложилось впечатление, что российская сторона делает все, чтобы спровоцировать реакцию, – сказала она общественному телевидению ARD. – Мы с Украиной не ввяжемся в эту игру".
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- 6 апреля президент Зеленский после разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил: "НАТО – это единственный путь к завершению войны на Донбассе". В Кремле в ответ пригрозили "усугублением ситуации" на Донбассе.
- 12 апреля США и НАТО заявили, что Россия должна прекратить агрессивное наращивание военной мощи у границ Украины.
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