Байден и Меркель: России следует сократить количество войск на границе с Украиной

России следует сократить численность своих войск на границе с Украиной. Такое мнение высказали президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в состоявшемся сегодня, 14 апреля, телефонном разговоре, передает AFP со ссылкой на пресс-службу канцлера.

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Как отмечается, оба лидера согласились, что сокращение численности российских войск вблизи украинских границ поможет снизить эскалацию напряженности в регионе.

В сообщении Белого дома говорится: "Лидеры выразили озабоченность по поводу наращивания российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Ранее сегодня министр иностранных дел Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в попытке усилить напряженность вдоль границы в регионе.

"У меня сложилось впечатление, что российская сторона делает все, чтобы спровоцировать реакцию, – сказала она общественному телевидению ARD. – Мы с Украиной не ввяжемся в эту игру".

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Наталия Медведева

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