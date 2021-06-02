Германия умиротворяет Россию, вместо того чтобы помогать Украине – Welt

Вместо того, чтобы помогать Украине, немецкое правительство умиротворяет Москву – "моральный компас" федерального правительства Германии во внешней политике "больше не работает". Об этом говорится в статье немецкого издания Welt.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Позиция Германии проистекает из смеси неправильно понятого пацифизма и стремительного умиротворения по отношению к России. И это показывает, что моральный компас внешней политики федерального правительства, и, прежде всего, Социально-демократической партии ФРГ с ее прославленным рядом видных апологетов России, долгое время не работал хорошо", – пишут журналисты.

В статье также критикуется позиция министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который является представителем СДПГ.

"Когда дело доходит до благородных слов, в значительной степени бесполезных переговорных органов, таких как нормандский формат, или несущественных пресс-релизов министра иностранных дел, Германия стоит на стороне Украины", – отмечает издание.

Однако позиция немецкого правительства по строительству Северного потока-2 и отказу от поставок оружия Украине "будет иметь для Украины более драматические последствия, чем дешевые слова", считают авторы.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.