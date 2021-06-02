Германия умиротворяет Россию, вместо того чтобы помогать Украине – Welt
Вместо того, чтобы помогать Украине, немецкое правительство умиротворяет Москву – "моральный компас" федерального правительства Германии во внешней политике "больше не работает". Об этом говорится в статье немецкого издания Welt.
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"Позиция Германии проистекает из смеси неправильно понятого пацифизма и стремительного умиротворения по отношению к России. И это показывает, что моральный компас внешней политики федерального правительства, и, прежде всего, Социально-демократической партии ФРГ с ее прославленным рядом видных апологетов России, долгое время не работал хорошо", – пишут журналисты.
В статье также критикуется позиция министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который является представителем СДПГ.
"Когда дело доходит до благородных слов, в значительной степени бесполезных переговорных органов, таких как нормандский формат, или несущественных пресс-релизов министра иностранных дел, Германия стоит на стороне Украины", – отмечает издание.
Однако позиция немецкого правительства по строительству Северного потока-2 и отказу от поставок оружия Украине "будет иметь для Украины более драматические последствия, чем дешевые слова", считают авторы.
- После визита на линию фронта в Украине один из двух лидеров немецкой партии Союз 90/Зеленые Роберт Хабек заявил, что ФРГ должна дать ВСУ вооружения для оборонительной войны против РФ, потому что сейчас Украина "чувствует себя в одиночестве", пока в Европе ограничиваются заявлениями. Берлин отверг такое предложение.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия могла бы и оказать Украине военную помощь для сдерживания военной агрессии России, предоставив, например, бронемашины, пехотное вооружение, радиооборудование и многое другое. Маас ответил.
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