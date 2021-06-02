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Германия умиротворяет Россию, вместо того чтобы помогать Украине – Welt

02.06.2021, 14:00
Германия умиротворяет Россию, вместо того чтобы помогать Украине – Welt - Фото
Хайко Маас (Фото: Fabrizio Bensch/EPA)

Вместо того, чтобы помогать Украине, немецкое правительство умиротворяет Москву – "моральный компас" федерального правительства Германии во внешней политике "больше не работает". Об этом говорится в статье немецкого издания Welt

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"Позиция Германии проистекает из смеси неправильно понятого пацифизма и стремительного умиротворения по отношению к России. И это показывает, что моральный компас внешней политики федерального правительства, и, прежде всего, Социально-демократической партии ФРГ с ее прославленным рядом видных апологетов России, долгое время не работал хорошо", – пишут журналисты.

В статье также критикуется позиция министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который является представителем СДПГ.

"Когда дело доходит до благородных слов, в значительной степени бесполезных переговорных органов, таких как нормандский формат, или несущественных пресс-релизов министра иностранных дел, Германия стоит на стороне Украины", – отмечает издание.

Однако позиция немецкого правительства по строительству Северного потока-2 и отказу от поставок оружия Украине "будет иметь для Украины более драматические последствия, чем дешевые слова", считают авторы.

Станислав Стороженко
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Хайко Маас Германия ФРГ оружие сдпг северный поток военная помощь
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