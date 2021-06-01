Германия об оружии для Украины: Оно не поможет

Германия в очередной раз отказала Украине в поставках оружия после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что Берлин мог предоставить Украине военную помощь, но не сделал этого. Об этом сообщает Reuters.

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"Я убежден, что конфликт (на Донбассе) может быть разрешен только политическими средствами", – заявил журналистам министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед видеоконференцией со своими коллегами по НАТО.

"Это останется ориентиром в наших отношениях с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут", – добавил он.

В недавнем интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский сказал, что Германия могла бы оказать Украине военную помощь для сдерживания военной агрессии России, предоставив, например, бронемашины, пехотное вооружение, радиооборудование и многое другое.

Также президент заявил, что представители Германии и Франции не смогли прямо назвать Россию стороной конфликта на Донбассе во время последней встречи советников лидеров нормандского формата.

Вадим Ребрина

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