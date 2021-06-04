Кулеба: С 2008 года со стороны НАТО ничего не сделано по вопросу ПДЧ Украине
С 2008 года со стороны НАТО ничего не было сделано, чтобы предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ) в Альянсе. Об этом заявил в эфире Сніданок на 1+1 министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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У главы МИД спросили, получила ли Украина "хотя бы вербально" задание для продвижения по вопросу ПДЧ.
"Я уверен, нет оснований выдвигать Украине никаких дополнительных заданий. Потому что Украине в 2008 году был обещан ПДЧ. С тех пор ничего не было сделано в этом направлении, ничего абсолютно – со стороны НАТО, не Украины", – ответил Кулеба.
При этом Кулеба добавил, что Украина с того времени "очень многое сделала", а НАТО "очень много помогло" во многих сферах, в том числе по противодействию России. "Но по ПДЧ не может быть новых требований", – подчеркнул глава МИД.
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Кулеба также назвал неправильным решение НАТО не приглашать Украину на саммит Альянса в июне этого года.
"У нас месяц назад Россия бряцала оружием на границе и продолжает – там никакого реального отведения войск не происходит…Проигрнорировать этот факт и не дать возможность Украине поговорить с союзниками – ошибочное политическое решение. Но в политике случаются ошибки. Мы будем работать с партнерами, чтобы они их исправляли и никогда не повторяли", – добавил дипломат.
- 26 мая Кулеба заявил, что не понимает, как можно не пригласить Украину на саммит НАТО на фоне агрессии РФ.
- Генсек Альянса Столтенберг объяснил, что Украину не позвали, потому что саммит будет только для членов НАТО.
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