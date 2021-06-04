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Кулеба: С 2008 года со стороны НАТО ничего не сделано по вопросу ПДЧ Украине

04.06.2021, 14:55
Кулеба: С 2008 года со стороны НАТО ничего не сделано по вопросу ПДЧ Украине - Фото
Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

С 2008 года со стороны НАТО ничего не было сделано, чтобы предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ) в Альянсе. Об этом заявил в эфире Сніданок на 1+1 министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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У главы МИД спросили, получила ли Украина "хотя бы вербально" задание для продвижения по вопросу ПДЧ.

"Я уверен, нет оснований выдвигать Украине никаких дополнительных заданий. Потому что Украине в 2008 году был обещан ПДЧ. С тех пор ничего не было сделано в этом направлении, ничего абсолютно – со стороны НАТО, не Украины", – ответил Кулеба.

При этом Кулеба добавил, что Украина с того времени "очень многое сделала", а НАТО "очень много помогло" во многих сферах, в том числе по противодействию России. "Но по ПДЧ не может быть новых требований", – подчеркнул глава МИД.

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СПРАВКА. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте была принята декларация. В статье 23 говорится: "НАТО приветствует евроатлантические стремления по членству в НАТО Украины и Грузии. Сегодня мы договорились, что эти государства станут членами НАТО<...>ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран о ПДЧ".

Кулеба также назвал неправильным решение НАТО не приглашать Украину на саммит Альянса в июне этого года.

"У нас месяц назад Россия бряцала оружием на границе и продолжает – там никакого реального отведения войск не происходит…Проигрнорировать этот факт и не дать возможность Украине поговорить с союзниками – ошибочное политическое решение. Но в политике случаются ошибки. Мы будем работать с партнерами, чтобы они их исправляли и никогда не повторяли", – добавил дипломат.

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Марк Сировой
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нато саммит дмитрий кулеба ПДЧ
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