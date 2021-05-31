Украину не позвали на саммит, потому что он будет только для членов НАТО – Столтенберг

Саммит НАТО, который запланирован на 14 июня в Брюсселе, будет коротким, поэтому в нем не смогут участвовать страны-партнеры, такие как Украина и Грузия. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, во время пресс-конференции, которая транслировалась у него в Facebook.

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"Саммит будет только для союзников, потому что это сравнительно короткий саммит – один день. В следующий раз, возможно, мы решим, что будет больше времени для встреч с партнерами на высшем уровне", – сказал он в Брюсселе на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов (на 32-й минуте общения).

Генсек НАТО не стал высказывать предположений, когда может состояться следующий саммит высокого уровня с партнерами.

"На этот раз это сравнительно короткий саммит, поэтому формата с партнерами не будет", – отметил Столтенберг.

Украина ожидала, что на саммите НАТО 14 июня будет рассмотрен вопрос предоставления плана действий по членству в альянсе (ПДЧ).

В мае появилась информация, что Украину не собираются приглашать на саммит. Кулеба выразил недоумение по этому поводу.

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Наталия Медведева

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