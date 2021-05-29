В НАТО заявили, что Украина одной из первых получит обновленный пакет целей партнерства

Вчера, 28 мая, состоялось заседание Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО. На нем отметили прогресс Украины и заявили, что она одной из первых стран-партнеров альянса получит обновленный пакет целей партнерства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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"Украина есть и остается наиболее важным партнером альянса. НАТО поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Мы продолжим предоставлять помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развитии возможностей сил безопасности и обороны", – подчеркнул помощник генерального секретаря альянса Джон Манза.

Обновленный пакет целей партнерства для Украины содержит задания и мероприятия на период до 2025 года. В нем также указаны силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство ради мира", операциях и миссиях альянса.

Сейчас этот пакет уже согласован делегациями стран НАТО и вскоре будет отправлен для рассмотрения Североатлантического совета.

6 мая 2021 года глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве заявил, что Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО, в частности — предоставление ей Плана действий по членству в альянсе.

7 мая пресс-служба Белого дома вычеркнула из соответствующей стенограммы слова о том, что США поддерживают вступление Украины в НАТО. Там заявили, что Карин Жан-Пьер "оговорилась", и ее слова не отражают официальную позицию Соединенных Штатов.

11 мая глава украинского МИД Кулеба заявил, что не думает, что Украине предоставят ПДЧ в НАТО на саммите в июне.

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Дарья Мостовая

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