UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В НАТО заявили, что Украина одной из первых получит обновленный пакет целей партнерства

29.05.2021, 17:40
В НАТО заявили, что Украина одной из первых получит обновленный пакет целей партнерства - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Вчера, 28 мая, состоялось заседание Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО. На нем отметили прогресс Украины и заявили, что она одной из первых стран-партнеров альянса получит обновленный пакет целей партнерства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Украина есть и остается наиболее важным партнером альянса. НАТО поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Мы продолжим предоставлять помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развитии возможностей сил безопасности и обороны", – подчеркнул помощник генерального секретаря альянса Джон Манза.

Обновленный пакет целей партнерства для Украины содержит задания и мероприятия на период до 2025 года. В нем также указаны силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство ради мира", операциях и миссиях альянса.

Сейчас этот пакет уже согласован делегациями стран НАТО и вскоре будет отправлен для рассмотрения Североатлантического совета.

  • 6 мая 2021 года глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве заявил, что Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО, в частности — предоставление ей Плана действий по членству в альянсе.
  • 7 мая пресс-служба Белого дома вычеркнула из соответствующей стенограммы слова о том, что США поддерживают вступление Украины в НАТО. Там заявили, что Карин Жан-Пьер "оговорилась", и ее слова не отражают официальную позицию Соединенных Штатов.
  • 11 мая глава украинского МИД Кулеба заявил, что не думает, что Украине предоставят ПДЧ в НАТО на саммите в июне.

Читайте также: Кулеба: Мы не понимаем, как можно не пригласить Украину на саммит НАТО на фоне агрессии РФ

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато украина и нато пакет целей партнерства северный альянс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 