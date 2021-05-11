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Кулеба: Не думаю, что Украине предоставят ПДЧ в НАТО на саммите в июне

11.05.2021, 15:05
Кулеба: Не думаю, что Украине предоставят ПДЧ в НАТО на саммите в июне - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео ICTV/YouTube)

Украине вряд ли предоставят план действий по членству в НАТО на саммите альянса в июне. Об это заявил в эфире телеканала Украина 24 министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято, но для нас важно начать эту дискуссию и запустить процесс, который приведет к ПДЧ", – заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что в июне состоится так называемый мини-саммит, в котором обычно участвуют только члены НАТО. В то же время, идет работа с партнерами, чтобы найти формат участия в саммите для Украины и Грузии. "Говорить о том, что саммит пройдет без привлечения Украины, рано", – заявил Кулеба.

По словам Кулебы, предоставлению Украине ПДЧ в НАТО препятствует позиция некоторых членов альянса, которые руководствуются логикой "не провоцировать Россию". Украина вместе с партнерами доказывает, что это ошибочная логика, но на это нужно время, подчеркнул Кулеба.

  • 6 мая 2021 года глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве заявил, что Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО, в частности — предоставление ей Плана действий по членству в альянсе.
  • Позже в этот же день слова Ермака подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе общения с журналистами. 
  • 7 мая пресс-служба Белого дома вычеркнула из соответствующей стенограммы слова о том, что США поддерживают вступление Украины в НАТО. Там заявили, что Карин Жан-Пьер "оговорилась", и ее слова не отражают официальную позицию Соединенных Штатов.
  • В тот ж день в Офисе президента заявили, что пока не получили подтверждения участия президента Владимира Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня.

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Денис Юдин
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