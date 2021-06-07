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Зеленский: Мы были очень неприятно удивлены решением Байдена не мешать Северному потоку-2

07.06.2021, 06:50
Зеленский: Мы были очень неприятно удивлены решением Байдена не мешать Северному потоку-2 - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский был очень неприятно удивлен решением лидера США Джо Байдена не препятствовать окончанию строительства российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Об этом он заявил в интервью Axios.

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Президент несколько раз повторил, что был очень удивлен решением США, которые он считает "последним форпостом", способным остановить строительство газопровода.

Зеленский назвал Северный поток-2 "оружием в руках России" – для него не очень понятно и ожидаемо, что "пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США".

"Я всегда говорил, что все эксперты и дипломаты пришли к единому мнению, что Байден знает Украину лучше всех предыдущих президентов США, а значит разбирается во всех вопросах и, что самое главное, в рисках безопасности. Вот почему, опять же, мы были очень неприятно удивлены", – добавил президент.

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Зеленский также сказал, что получил "прямые сигналы" по этому вопросу во время апрельского разговора с Байденом, которым "был очень рад". Однако о решении США не мешать СП-2 узнал из прессы и брифинга пресс-секретаря Белого дома. По его мнению, "между стратегическими партнерами отношения должны быть прямыми".

При этом Зеленский "уверен", что Байден все еще может остановить трубопровод. Он сравнил его с баскетболистом Майклом Джорданом, который "убаюкивал" соперников "ложным чувством победы", а затем "забирал победу в самую последнюю минуту".

"В конце концов, я все еще верю, что Байден – это Джордан в политике…Если это не так, будет очень жаль не только для меня. Будет ощущение, что в этих условиях у России будет отличный шанс преобладать над США", – добавил Зеленский.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский санкции северный поток-2 джо байден
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