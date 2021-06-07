Зеленский: Мы были очень неприятно удивлены решением Байдена не мешать Северному потоку-2
Президент Владимир Зеленский был очень неприятно удивлен решением лидера США Джо Байдена не препятствовать окончанию строительства российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Об этом он заявил в интервью Axios.
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Президент несколько раз повторил, что был очень удивлен решением США, которые он считает "последним форпостом", способным остановить строительство газопровода.
Зеленский назвал Северный поток-2 "оружием в руках России" – для него не очень понятно и ожидаемо, что "пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США".
"Я всегда говорил, что все эксперты и дипломаты пришли к единому мнению, что Байден знает Украину лучше всех предыдущих президентов США, а значит разбирается во всех вопросах и, что самое главное, в рисках безопасности. Вот почему, опять же, мы были очень неприятно удивлены", – добавил президент.
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Зеленский также сказал, что получил "прямые сигналы" по этому вопросу во время апрельского разговора с Байденом, которым "был очень рад". Однако о решении США не мешать СП-2 узнал из прессы и брифинга пресс-секретаря Белого дома. По его мнению, "между стратегическими партнерами отношения должны быть прямыми".
При этом Зеленский "уверен", что Байден все еще может остановить трубопровод. Он сравнил его с баскетболистом Майклом Джорданом, который "убаюкивал" соперников "ложным чувством победы", а затем "забирал победу в самую последнюю минуту".
"В конце концов, я все еще верю, что Байден – это Джордан в политике…Если это не так, будет очень жаль не только для меня. Будет ощущение, что в этих условиях у России будет отличный шанс преобладать над США", – добавил Зеленский.
- 18 мая издание Axios сообщило, что США не будут вводить санкции против компании российского Газпрома Nord Stream 2 AG. В Reuters сообщили, что при этом США продолжат бороться с газопроводом. Отказ от санкции раскритиковал Зеленский. 21 мая Верховная Рада обратились к Конгрессу США о введении санкций против укладки газопровода.
- 22 мая США ввели санкции против трех российских компаний и 13 судов, связанных с реализацией Северного потока-2. Однако российские суда продолжали строить газопровод, несмотря на санкции. 26 мая Байден заявил, что США решили не вводить санкции против оператора Северного потока-2 Nord Stream 2 AG, т.к. газопровод почти достроен и это может навредить отношениям с Германией.
- 4 июня лидер РФ Путин заявил о завершении строительства труб первой нитки Северного потока-2.
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