Байден откажется от санкций против оператора Северного потока-2 – Axios
Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций против компании-оператора, контролирующей строительство российского газопровода "Северный поток-2" в Германии. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника.
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Как отмечается, Госдеп США скоро отправит в Конгресс свой 90-дневный отчет, в котором будут перечислены организации, участвующие в "Северном потоке-2" и заслуживающие санкций.
По данным источников, Госдеп планирует ввести санкции против нескольких российских кораблей.
Госдеп также признает, что ответственное за проект юридическое лицо – компания Nord Stream 2 AG и ее генеральный директор, друг Путина и бывший офицер восточногерманской разведки Маттиас Варниг – участвуют в деятельности, подпадающей под санкции. Однако Госдепартамент откажется от применения этих санкций, ссылаясь на национальные интересы США.
По данным источников, высшие должностные лица Байдена определили, что единственный способ потенциально остановить проект, который завершен на 95%, – это наложить санкции на немецких конечных потребителей газа. Но администрация Байдена не хочет портить отношения с Германией из-за "Северного потока-2".
По словам журналистов, представитель Госдепа не подтвердил отказ от санкций и не рассказал подробности о предстоящем отчете.
Источники в администрации утверждают, что любые отказы от санкций могут быть сняты в любое время. Они также добавляют, что цель администрации Байдена по-прежнему состоит в том, чтобы трубопровод не использовался.
- 15 января в Германии продлили разрешение на достройку Северного потока-2. Уже 18 января действие разрешения приостановили из-за жалоб в BSH от немецких экологов.
- С 15 февраля строительство Северного потока-2 возобновили в Дании.
- В апреле в суд против строительства Северного потока-2 подали экологи организации Deutsche Umwelthilfe.
- В конце апреля в Госдепартаменте США заявили, что продолжат попытки остановить укладку Северного потока-2.
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