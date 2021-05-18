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Байден откажется от санкций против оператора Северного потока-2 – Axios

18.05.2021, 23:13
Байден откажется от санкций против оператора Северного потока-2 – Axios - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций против компании-оператора, контролирующей строительство российского газопровода "Северный поток-2" в Германии. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника.

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Как отмечается, Госдеп США скоро отправит в Конгресс свой 90-дневный отчет, в котором будут перечислены организации, участвующие в "Северном потоке-2" и заслуживающие санкций.

По данным источников, Госдеп планирует ввести санкции против нескольких российских кораблей.

Госдеп также признает, что ответственное за проект юридическое лицо – компания Nord Stream 2 AG и ее генеральный директор, друг Путина и бывший офицер восточногерманской разведки Маттиас Варниг – участвуют в деятельности, подпадающей под санкции. Однако Госдепартамент откажется от применения этих санкций, ссылаясь на национальные интересы США.

СПРАВКА. Nord Stream 2 AG – проектная компания, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода "Северный поток‑2". Учредителем Nord Stream 2 AG является российский Газпром.

По данным источников, высшие должностные лица Байдена определили, что единственный способ потенциально остановить проект, который завершен на 95%, – это наложить санкции на немецких конечных потребителей газа. Но администрация Байдена не хочет портить отношения с Германией из-за "Северного потока-2".

По словам журналистов, представитель Госдепа не подтвердил отказ от санкций и не рассказал подробности о предстоящем отчете.

Источники в администрации утверждают, что любые отказы от санкций могут быть сняты в любое время. Они также добавляют, что цель администрации Байдена по-прежнему состоит в том, чтобы трубопровод не использовался.

СПРАВКА. Северный поток-2 – российский газопровод, который строится в обход Украины с 2018 года. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость строительства оценивают в $ 9,5 млрд евро. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром". При этом пять европейских компаний обещали профинансировать 50% стоимости проекта. Байден считает газопровод "плохой идеей".

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Наталия Медведева
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джо байден северный поток - 2 Германия Nord Stream 2 AG санкции
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