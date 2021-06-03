Газовые войны | Деньги от Северного потока-2 Россия пустит на ракеты и танки против стран-соседей – посол
Доходы, которые Россия получит от ЕС за работу газопровода Северный поток-2, Кремль пустит не на благие дела, а на вооружения для дальнейшего расширения агрессии. Об этом Главкому заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцки.
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Глава польской дипмиссии говорит, что особое возмущение вызывает тот факт, что газопровод строят во время войны России против Украины.
"Мы должны понимать, что денежные доходы, которые они будут получать от Северного потока-2, пойдут не на реформы, рост инвестиций, торговлю, а на ракеты, танки, корабли, которые приносят смерти соседям России", – сказал дипломат.
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Цихоцки заявил, что Варшава и дальше будет пытаться "убедить наших союзников", в частности Германию и США, что реализацию проекта нужно задержать.
Он заверил, что Польша "в скором будущем" станет полностью независимой от снабжения Газпрома, и добавил: "Если будет заинтересованность со стороны Украины, мы готовы помочь вашей стране тоже быть независимыми от Газпрома".
"Мне кажется, это безальтернативный вариант, поскольку в России нет так много газа, чтобы продавать его через газопровод, который проходит по территории Украины, если заработает Северный поток-2", – пояснил он.
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