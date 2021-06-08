У Зеленского исправили "заявление Байдена" о ПДЧ в НАТО для Украины – Axios
В Офисе президента Владимира Зеленского исправили сообщение о его вчерашнем телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом в части, которая касалась слов якобы американского лидера о Плане действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины. Об этом сообщает Axios.
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Как отмечается, администрации Зеленского и Байдена изначально опубликовали отличающиеся пресс-релизы о разговоре.
В украинском варианте говорилось, что Байден подчеркнул важность предоставления украинскому государству ПДЧ в НАТО.
Однако это отрицают в Белом доме, пишут в издании. Спикер Совета нацбезопасности при президенте США сказал Axios, что "украинцы неправильно охарактеризовали заявление и исправили запись".
Сейчас на сайте ОП написано, что Зеленский (а не Байден) подчеркнул важность предоставления Украине ПДЧ в НАТО.
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В релизе на сайте Белого дома упоминаются евроатлантические устремления Украины, но слов "НАТО" и "ПДЧ" в нем нет. LIGA.net обратилась за комментариями в пресс-службу ОП.
- Вчера утром Axios сообщал, что после скандала со сменой руководства НАК Нафтогаз у Байдена отказались от идеи приглашать Зеленского в Вашингтон до саммита президента США с лидером РФ Владимиром Путиным, которая запланирована на 16 июня.
- В тот же день вечером Зеленский и Байден поговорили по телефону. Американский лидер пригласил украинского коллегу посетить в Вашингтон в июле.
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