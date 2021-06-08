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У Зеленского исправили "заявление Байдена" о ПДЧ в НАТО для Украины – Axios

08.06.2021, 09:38
У Зеленского исправили
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В Офисе президента Владимира Зеленского исправили сообщение о его вчерашнем телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом в части, которая касалась слов якобы американского лидера о Плане действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины. Об этом сообщает Axios.

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Как отмечается, администрации Зеленского и Байдена изначально опубликовали отличающиеся пресс-релизы о разговоре.

В украинском варианте говорилось, что Байден подчеркнул важность предоставления украинскому государству ПДЧ в НАТО. 

Однако это отрицают в Белом доме, пишут в издании. Спикер Совета нацбезопасности при президенте США сказал Axios, что "украинцы неправильно охарактеризовали заявление и исправили запись".

Сейчас на сайте ОП написано, что Зеленский (а не Байден) подчеркнул важность предоставления Украине ПДЧ в НАТО.

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В релизе на сайте Белого дома упоминаются евроатлантические устремления Украины, но слов "НАТО" и "ПДЧ" в нем нет. LIGA.net обратилась за комментариями в пресс-службу ОП.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский нато джо байден ПДЧ
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