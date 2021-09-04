США поставят Украине партию Javelin уже в этом году – Кулеба

США поставят Украине партию переносных противотанковых комплексов Javelin уже в этом году. Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin", – заявил глава МИД.

Кулебу спрашивали, возможно ли получение Украиной американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, министр прямого ответа не дал.

"Не исключаю, что мы сможем выйти на договоренности и по другим видам оборонительного летального и нелетального оборудования. По понятным причинам, детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину", – заявил он.

Кулеба также отметил, что в Украину должны поступить американские инвестиции и технологии через сотрудничество Укроборонпрома с компаниями L3HARRIS, Day&Zimmerman, Global Ordnance.

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Марк Сировой

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