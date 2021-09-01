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Глава Пентагона осенью приедет в Киев, будет работать над документами с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2021, 15:37
Глава Пентагона осенью приедет в Киев, будет работать над документами с Украиной - Фото
Владимир Зеленский и Ллойд Остин (фото - zelenskiy_official, Instagram)

Этой осенью в Киев приедет глава Пентагона Ллойд Остин, американская делегация вместе с украинскими властями будет работать над рамочным оборонительным соглашением, которое подписали вчера Украина и США в Вашингтоне. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в усадьбе Джорджа Вашингтона.

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Зеленский отметил, что Остин и министр обороны Андрей Таран подписали два документа об увеличении военной помощи и по другим оборонительным направлениям.

Остин приедет в Киев "разрабатывать" эти документы, говорит президент. По его словам, сейчас они являются рамочным соглашением, в котором закреплено направление, а нужна конкретика.

"Это соглашение будет расписано по деталям. Мы ожидаем министра Остина в Киеве с его визитом. Он мне пообещал, что будет. И будут две команды работать осенью этого года. Мы не откладываем политически на следующий год, через год. Наша стратегия – это тактика, то есть сейчас. Сейчас или никогда", – заявил Зеленский.

  • Продолжается рабочий визит президента Украины в США, на сегодня на 21:00 по Киеву запланирована встреча Зеленского и Байдена. LIGA.net ведет хронику этого события.

Читайте также: Встреча Зеленского и Байдена станет поворотным моментом для Украины и США – Белый дом

Марк Сировой
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пентагон Владимир Зеленский киев минобороны рамочное соглашение Ллойд Остин
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