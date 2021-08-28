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Байден поручил выделить Украине до $60 млн на военную сферу

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2021, 07:15
Байден поручил выделить Украине до $60 млн на военную сферу - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден поручил выделить Украине до $60 млн на военную сферу. Об этом сообщается на сайте Белого Дома.

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Как отмечается, Байден делегировал госсекретарю США Энтони Блинкену полномочия выделить до $60 млн на оборонные расходы, услуги Минобороны, военное образование и подготовку для помощи Украине.

Читайте также: "Пора внести ясность". Зачем Зеленский едет к Байдену и чего ждать Украине

Марк Сировой
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Владимир Зеленский военная помощь джо байден Энтони Блинкен
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