Президент США Джо Байден поручил выделить Украине до $60 млн на военную сферу. Об этом сообщается на сайте Белого Дома.

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Как отмечается, Байден делегировал госсекретарю США Энтони Блинкену полномочия выделить до $60 млн на оборонные расходы, услуги Минобороны, военное образование и подготовку для помощи Украине.

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Марк Сировой

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