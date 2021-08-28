Байден поручил выделить Украине до $60 млн на военную сферу
28.08.2021, 07:15
Джо Байден (фото - ЕРА)
Президент США Джо Байден поручил выделить Украине до $60 млн на военную сферу. Об этом сообщается на сайте Белого Дома.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, Байден делегировал госсекретарю США Энтони Блинкену полномочия выделить до $60 млн на оборонные расходы, услуги Минобороны, военное образование и подготовку для помощи Украине.
- 11 июня США утвердили второй пакет помощи Украине на $150 млн для обеспечения безопасности.
- 18 июня в американских СМИ появилась информация, что США якобы приостановили выделение Украине внепланового пакета военной помощи на $100 млн, который был сформирован в ответ на наращивание российской военной мощи у украинских границ весной этого года. Речь не шла о приостановке оказания Украине военной помощи.
- 30-31 августа президент Владимир Зеленский совершит поездку в США, во время которой встретится с Байденом в Вашингтоне.
Читайте также: "Пора внести ясность". Зачем Зеленский едет к Байдену и чего ждать Украине
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Последние новости
Комментарии