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США приостановили выделение военной помощи Украине на $100 млн, включая оружие – Politico

18.06.2021, 21:50
США приостановили выделение военной помощи Украине на $100 млн, включая оружие – Politico - Фото
Джо Байден (Фото: Justin Lane/EPA)

Белый дом временно приостановил предоставление пакета военной помощи Украине на $100 млн, который включает в себя летальное оружие. Это должно было быть ответом на стягивание Россией своих войск к украинским границам весной этого года. Об этом пишет Politico со ссылкой на четыре источника.

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Согласно сообщению, Совет национальной безопасности США поручил Госдепартаменту и Пентагону подготовить пакет, поскольку администрацию Джо Байдена беспокоило массовое наращивание российской военной мощи вблизи границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму.

Однако представители Совета нацбезопасности в конечном итоге отложили рассмотрение этого предложения после того, как Россия объявила об отводе войск, а также из-за объявленной встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Один из источников издания сообщил, что пакет готов и может быть быстро отправлен в Украину.

По словам двух собеседников Politico, ключевые позиции включают системы ПВО малой дальности, стрелковое и противотанковое оружие.

Вадим Ребрина
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Россия США оружие джо байден
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