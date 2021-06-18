США приостановили выделение военной помощи Украине на $100 млн, включая оружие – Politico
Белый дом временно приостановил предоставление пакета военной помощи Украине на $100 млн, который включает в себя летальное оружие. Это должно было быть ответом на стягивание Россией своих войск к украинским границам весной этого года. Об этом пишет Politico со ссылкой на четыре источника.
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Согласно сообщению, Совет национальной безопасности США поручил Госдепартаменту и Пентагону подготовить пакет, поскольку администрацию Джо Байдена беспокоило массовое наращивание российской военной мощи вблизи границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму.
Однако представители Совета нацбезопасности в конечном итоге отложили рассмотрение этого предложения после того, как Россия объявила об отводе войск, а также из-за объявленной встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным.
Один из источников издания сообщил, что пакет готов и может быть быстро отправлен в Украину.
По словам двух собеседников Politico, ключевые позиции включают системы ПВО малой дальности, стрелковое и противотанковое оружие.
- 1 марта Минобороны США заявило о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму $125 млн. Там заявили, что предоставление еще одного пакета, на $150 млн, будет зависеть от успеха проводимых в Украине реформ.
- 30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В сети появились видео и фото переброски эшелонов и колонн техники в Крым и другие регионы. Под Воронежем россияне создали большой военный лагерь и стягивали технику.
- 22 апреля в РФ заявили об отводе войск.
- 11 июня стало известно, что США предоставили второй пакет на $150 млн. Он не включает в себя летальное оружие, кроме вооруженных патрульных катеров Mark VI.
- 15 июня глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что, вопреки "громким заявлениям" Кремля, реального отведения российских войск от украинской границы не происходит. Всего было отведено не более 12 000 из 100 000 российских военных.
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