Пентагон предоставляет Украине военную помощь на $125 млн

Минобороны США заявило о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму $125 млн. Предоставление еще одного пакета, на $150 млн, зависит от успеха проводимых в Украине реформ. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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Пакет помощи "включает обучение, вооружение и консультативные услуги" для ВСУ.

"Эти действия подтверждают приверженность США предоставлению оборонительного летального оружия, чтобы Украина могла более эффективно защищаться от российской агрессии", – говорится в сообщении.

Украина получит два патрульных катера Mark IV с вооружением. "В поставку также входят дополнительные контрбатарейные радиолокационные станции и боевая техника, призванные повысить поражающее действие, командование и управление, а также ситуативную осведомленность Вооруженных сил Украины; непрерывное обеспечение спутниковой разведки и анализа; военно-медицинское оборудование и техника для эвакуации с места боевых действий", – говорится в сообщении.

Оставшиеся $150 млн, выделенные Конгрессом США, будут предоставлены в 2021 финансовом году, когда Министерство обороны в сотрудничестве с Государственным департаментом подтвердит, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах в этом году, как того требует Национальное оборонное ведомство.

Пентагон призвал Украину продолжать проводить реформы, которые усиливают гражданский контроль над вооруженными силами, способствуют повышению прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупках, а также модернизируют оборонный сектор в других ключевых областях в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

СПРАВКА. Катер Mark VI – боевой маневренный катер американского производства около 26 метров в длину. Оснащен современными системами наблюдения за обстановкой на море и обнаружением противника. Очень стойкий к волнениям на море, что позволяет вести прицельный огонь на поражение даже во время шторма. Mark VI может одновременно быть оборудованным дистанционно управляемыми 25-мм пушками M242 Bushmaster, а также 12,7 и 7,62-мм пулеметами. Его скорость составляет до 63 км/час.

В июле 2020 года в США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI (MK VI) и сопутствующего оборудования на общую сумму в $600 млн.

12 декабря 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет США на 2021 год, предполагающий в том числе военную помощь Украине в размере $250 млн.

Вадим Ребрина

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