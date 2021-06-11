США утвердили вторую часть военной помощи Украине на $150 млн: какое оружие предоставят

обновлено

Соединенные штаты Америки выделяют Украине $150 млн помощи на обеспечение безопасности. Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский, а также сообщили в Пентагоне.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Президент написал, что Пентагон утвердил вторую часть военной помощи Украине в 2021 году на $150 млн.

"Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших солдат", – написал Зеленский.

ОБНОВЛЕНО В 23:30.

В официальном релизе Пентагона говорится, что помощь предоставляется в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

В нее входят обучение, оборудование и консультативные услуги – чтобы помочь украинским военным сохранить территориальную целостность страны, защитить ее границы и улучшить взаимодействие с НАТО.

Как отмечается, предоставление этой помощи подтверждает, что Украина достигла достаточного прогресса в проведении оборонных реформ в этом году.

Пакет USAI включает в себя противоартиллерийские радары, беспилотные воздушные системы, средства защищенной связи, средства радиоэлектронной борьбы и военной медицинской эвакуации, а также обучение и оборудование для повышения безопасности эксплуатации и повышения пропускной способности баз ВВС Украины.

Сообщается, что эта помощь дополняет объявленный 1 марта 2021 года пакет USAI на сумму $125 млн, который включает в себя вооруженные патрульные катера Mark VI, противоартиллерийские радары, тактическое оборудование, поддержку спутниковых снимков и возможностей анализа, а также оборудование для оказания медицинской помощи военнослужащим и процедур боевой эвакуации.

В Минобороны США призвали Украину продолжать проводить реформы:

- чтобы армия Украины лучше соответствовала основному принципу НАТО – демократическому гражданскому контролем над вооруженными силами;

- принять стратегию оборонной промышленности, которая лучше поддерживает потребности ВСУ, повышает экономическую конкурентоспособность Украины и улучшает корпоративное управление;

- принять меры контроля за прямыми иностранными инвестициями на основе интересов национальной безопасности;

- повысить эффективность и прозрачность цикла оборонных закупок;

- продвигать реформы управления персоналом, чтобы привести ВСУ в соответствие с западной системой управления.

В Пентагоне напомнили, что с 2014 года США выделили Украине военную помощь на сумму более $2,5 млрд, и заверили, что будут продолжать укреплять стратегическое партнерство в области обороны, в том числе путем предоставления летального оружия. Подчеркиватся, что США будут продолжать оказывать Украине помощь в проведении реформ для продвижения ее евроатлантических устремлений.

1 января 2021 года сенат США принял оборонный бюджет – в нем была заложена в том числе и военная поддержка для Украины.

19 марта сообщалось, что в США разработали законопроект, который предусматривает предоставление Украине военной помощи и поддержки в сфере безопасности. В числе прочего, в документе идет речь о ежегодном финансировании и предоставлении летального оружия.

Читайте также: США предоставили $155 млн Украине: куда пойдут деньги

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.