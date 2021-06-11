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США утвердили вторую часть военной помощи Украине на $150 млн: какое оружие предоставят

11.06.2021, 23:20
США утвердили вторую часть военной помощи Украине на $150 млн: какое оружие предоставят - Фото
Ллойд Остин (фото - EPA)
обновлено

Соединенные штаты Америки выделяют Украине $150 млн помощи на обеспечение безопасности. Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский, а также сообщили в Пентагоне.

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Президент написал, что Пентагон утвердил вторую часть военной помощи Украине в 2021 году на $150 млн. 

"Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших солдат", – написал Зеленский.

ОБНОВЛЕНО В 23:30.

В официальном релизе Пентагона говорится, что помощь предоставляется в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

В нее входят обучение, оборудование и консультативные услуги – чтобы помочь украинским военным сохранить территориальную целостность страны, защитить ее границы и улучшить взаимодействие с НАТО.

Как отмечается, предоставление этой помощи подтверждает, что Украина достигла достаточного прогресса в проведении оборонных реформ в этом году.

Пакет USAI включает в себя противоартиллерийские радары, беспилотные воздушные системы, средства защищенной связи, средства радиоэлектронной борьбы и военной медицинской эвакуации, а также обучение и оборудование для повышения безопасности эксплуатации и повышения пропускной способности баз ВВС Украины.

Сообщается, что эта помощь дополняет объявленный 1 марта 2021 года пакет USAI на сумму $125 млн, который включает в себя вооруженные патрульные катера Mark VI, противоартиллерийские радары, тактическое оборудование, поддержку спутниковых снимков и возможностей анализа, а также оборудование для оказания медицинской помощи военнослужащим и процедур боевой эвакуации.

В Минобороны США призвали Украину продолжать проводить реформы:

- чтобы армия Украины лучше соответствовала основному принципу НАТО – демократическому гражданскому контролем над вооруженными силами;
- принять стратегию оборонной промышленности, которая лучше поддерживает потребности ВСУ, повышает экономическую конкурентоспособность Украины и улучшает корпоративное управление;
- принять меры контроля за прямыми иностранными инвестициями на основе интересов национальной безопасности;
- повысить эффективность и прозрачность цикла оборонных закупок;
- продвигать реформы управления персоналом, чтобы привести ВСУ в соответствие с западной системой управления.

В Пентагоне напомнили, что с 2014 года США выделили Украине военную помощь на сумму более $2,5 млрд, и заверили, что будут продолжать укреплять стратегическое партнерство в области обороны, в том числе путем предоставления летального оружия. Подчеркиватся, что США будут продолжать оказывать Украине помощь в проведении реформ для продвижения ее евроатлантических устремлений.

  • 1 января 2021 года сенат США принял оборонный бюджет – в нем была заложена в том числе и военная поддержка для Украины.
  • 19 марта сообщалось, что в США разработали законопроект, который предусматривает предоставление Украине военной помощи и поддержки в сфере безопасности. В числе прочего, в документе идет речь о ежегодном финансировании и предоставлении летального оружия.

Читайте также: США предоставили $155 млн Украине: куда пойдут деньги

Наталия Медведева
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пентагон армия военная помощь
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