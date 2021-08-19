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Встречу Зеленского с Байденом перенесли на последний день лета: будет разговор тет-а-тет

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 10:34
Встречу Зеленского с Байденом перенесли на последний день лета: будет разговор тет-а-тет - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (фото - пресс-служба ОП и ЕРА, коллаж - LIGA.net)

Встречу президента Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом немного перенесли – главы государств встретятся в последний день лета. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Встреча Байдена и Зеленского состоится 31 августа. Мы договорились с Соединенными Штатами о переносе этой даты на один день", – уточнил он.

По словам министра, перенос связан с тем, что формат встречи расширили – теперь он предусматривает встречу не только в составе делегаций, но тет-а-тет.

"Все в силе, работаем на полную мощность", – заверил Кулеба.

Читайте также: Зеленский и Байден рассмотрят в Вашингтоне три блока вопросов – Кулеба

Евгений Пилипенко
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