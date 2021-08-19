Встречу Зеленского с Байденом перенесли на последний день лета: будет разговор тет-а-тет
19.08.2021, 10:34
Владимир Зеленский и Джо Байден (фото - пресс-служба ОП и ЕРА, коллаж - LIGA.net)
Встречу президента Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом немного перенесли – главы государств встретятся в последний день лета. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Встреча Байдена и Зеленского состоится 31 августа. Мы договорились с Соединенными Штатами о переносе этой даты на один день", – уточнил он.
По словам министра, перенос связан с тем, что формат встречи расширили – теперь он предусматривает встречу не только в составе делегаций, но тет-а-тет.
"Все в силе, работаем на полную мощность", – заверил Кулеба.
- 4 августа 2021 года Кулеба и глава ОП Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки встречи Зеленский-Байден. Кулеба заявил: Зеленский поедет в США в сильной позиции, а разговоров на повышенных тонах и шантажа не будет.
- По итогам встречи Кулебы и Ермака с госсекретарем США Блинкеном стороны выразили уверенность в успехе встречи президентов.
- Посол в США Маркарова сказала, что в оставшиеся до саммита три недели будет "тихая дипломатия".
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