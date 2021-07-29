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Встреча Зеленский-Байден в Белом доме пройдет на повышенных тонах – Арахамия

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 10:11
Встреча Зеленский-Байден в Белом доме пройдет на повышенных тонах – Арахамия - Фото
Давид Арахамия (скриншот из видеозаписи)

По мнению главы фракции Слуги народа в Раде Давида Арахамии, по меньшей мере непубличная часть будущей встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом "пройдет на повышенных тонах" из-за того, что США и Германия согласовали завершение строительства и запуск российского газопровода Северный поток-2. Об этом он заявил в программе Ток-шоу №1 на канале Украина 24.

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30 августа Зеленский встретится с Байденом в Белом доме.

"Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком", – сказал он.

Арахамия добавил, что публично на дипломатическом языке в таких ситуациях говорят "мы глубоко встревожены", а тет-а-тет – "говорят как есть".

По его мнению, добро из Вашингтона на запуск СП-2 и "заигрывание с Россией" – это "некая такая неформальная коалиция против Китая".

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Глава политсовета "слуг" утверждает, что сейчас Украина "пытается каждый контакт в Конгрессе США консолидировать в единую позицию", так как по СП-2 все еще "остаются ходы". "Это вообще-то главная тема визита. <...> Когда Конгресс в сентябре начнет работать, вы посмотрите, что он будет очень сильно сопротивляться этому решению Байдена", – заверил он.

Арахамия считает, что многие конгрессмены "прервут свой отпуск и приедут" на встречу Байдена с Зеленским.

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Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский геополитика северный поток-2 конгресс сша джо байден газовые войны Давид Арахамия
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