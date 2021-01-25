Арахамия: У Бойко проукраинская позиция практически по всем вопросам

Лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия считает проукраинской позицию сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко. Об этом Арахамия заявил в интервью изданию Фокус.

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На вопрос о том, продвигают ли лидеры ОПЗЖ пророссийские взгляды в личном общении, Арахамия ответил: "Вы знаете, нет. У Бойко вообще очень проукраинская позиция практически по всем вопросам. У многих активы здесь, хотят работать и инвестировать в Украину".

По словам Арахамии, во фракции ОПЗЖ он чаще всего общается с Юрием Бойко, Виктором Медведчуком, Михаилом Папиевым и Сергеем Левочкиным.

В марте 2020 года ряд нардепов из ОПЗЖ, включая Медведчука и Вадима Рабиновича, ездили в Москву и встречались с президентом России Владимиром Путиным.

По данным январского опроса группы Рейтинг, в случае выборов президента сейчас во второй тур попали бы Владимир Зеленский и Бойко.

Денис Юдин

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