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Путину дали карт-бланш на продолжение агрессии: что в Польше говорят о Северном потоке-2

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2021, 07:49
Путину дали карт-бланш на продолжение агрессии: что в Польше говорят о Северном потоке-2 - Фото
Павел Яблоньский (фото - facebookcompaweljabIonski)

В польском Министерстве иностранных дел обещают приложить усилия, чтобы задержать запуск Северного потока-2, так как соглашение США-ФРГ по газопроводу "побуждает Россию к агрессивным действиям". Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский, пишет Польское радио.

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"Разрешение на завершение строительства... это плохое решение, которое снизит уровень безопасности в Европе", – цитирует его ресурс.

По мнению чиновника, одобрив завершение строительства СП-2 и начало его работы, Вашингтон и Берлин показали президенту РФ Владимиру Путину, что он и дальше может вторгаться в другие страны, преследовать оппозицию, убивать независимых журналистов и тому подобное.

В апреле у Яблоньского "создалось впечатление", что Россия может готовиться к наступлению.

СПРАВКА. В середине июля 2021 года США и ФРГ достигли соглашения о завершении строительства СП-2, хотя ранее Вашингтон с некоторыми странами НАТО выступал против него и вводил санкции против проекта, так как газопровод сделает Европу слишком зависимой от поставок российских энергоносителей. При президенте США Байдене санкции отменили и договорились с Берлином смягчить последствия запуска СП-2 для Украины и стран восточного фланга НАТО, чтобы "гарантировать" им определенные условия.

Министр при президенте Польши Анджей Дера пошел еще дальше и заявил, что "нас предали, и победитель – президент Путин; Россия победила, ей гарантированы поставки газа на ближайшие годы, мощные источники средств".

"Германия... также получит от этого огромную прибыль, а остальные будут просто наблюдать", – сказал чиновник. По его словам, "миром правят деньги, а не ценности", и Польша "встала на сторону ценностей".

Читайте также: "Плохая сделка". Госдеп США не исключает новых санкций против СП-2 

Другой замглавы МИД Польши Марцин Пшидач заверил, что Польша не перестанет пытаться задержать запуск газопровода, и добавил, что "если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен, уже давно Путин мог бы давить на Украину или других наших партнеров".

"Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства ЕС", – подчеркнул Пшидач.

Читайте колонку: Почему Америка стала на сторону ФРГ и России. Все просто – атлантическая интеграция 

Евгений Пилипенко
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агрессия России польша геополитика северный поток-2 Марцин Пшидач Павел Яблоньский Анджей Дера
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