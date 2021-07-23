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"Плохая сделка". Госдеп США не исключает новых санкций против Северного потока-2

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 08:09
Нэд Прайс (скриншот видео Госдепа США)

В Государственном департаменте США не исключают возможности введения новых санкций против проекта российско-немецкого газопровода Северный поток-2. США по-прежнему считают СП-2 "плохой сделкой", заявил на брифинге спикер Госдепа Нэд Прайс.

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На вопрос, возможны ли новые санкции против СП-2 после сделки США и Германии по газопроводу, он ответил: "Мы не отказываемся ни от каких инструментов, которые нам доступны. Мы также пополняем наш арсенал еще несколькими".

Прайс добавил, что США будут придерживаться курса санкций, который определен законодательством.

"Мы обязуемся соблюдать закон. Мы продолжим это делать. Ничто из того, что было опубликовано вчера, никоим образом этого не меняет", – сказал он.

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Спикер Госдепа также повторил, что СП-2 был построен на 90%, когда администрация президента США Джо Байдена пришла к власти. По его словам, власти США решили, что санкции не остановят строительство газопровода.

"Мы могли подорвать наши отношения с нашим союзником Германией, введя санкции, которые, по нашему мнению, не были бы эффективными", – объяснил Прайс.

По его словам, США по-прежнему считают СП-2 "плохой сделкой" и хотят не допустить, чтобы Россия использовала его как оружие. Для этого США и начали переговоры с Германией о соглашении по СП-2 и продолжат выступать против этого трубопровода.

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Марк Сировой
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