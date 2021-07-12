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Зеленский предложил Меркель обсуждать "Северный поток-2" в нормандском формате

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2021, 21:31
Зеленский предложил Меркель обсуждать
Скриншот с видео

На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Владимир Зеленский предложил обсуждать вопрос строительства "Северного потока-2" в рамках нормандского формата. Об этом Зеленский сказал во время совместного с Меркель брифинга.

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Президент Украины подчеркнул, что запуск "Северного потока-2" несет потенциальную угрозу безопасности Украины.

Он напомнил, что в 2019 году был подписан важный договор о транзите газа, который гарантирует Украине транзит до 2024 года. "Но, – сказал Зеленский, — нам мало таких гарантий, потому что субъектом всех этих переговоров является РФ. Поэтому, если мы говорим об энергетической безопасности, нам нужно иметь гарантии Евросоюза".

"Я считаю, что вопрос "Северного потока" — часть вопросов нормандской встречи. Касательно конкретики этой идеи, мы только начали дискутировать, я не получил ответа от госпожи Меркель", – сказал Зеленский.

Меркель ответила, что формально вопрос энергетической безопасности не относится к нормандского формату. "Но если мы вчетвером будем встречаться, то энергетика — это также одна из тем, о которых мы говорим", – сказала канцлер ФРГ.

По ее словам, Германия заинтересована в том, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа.

Меркель также сказала, что будет говорить об этом с президентом США Джо Байденом.

Зеленский сказал, что он обосновал свою идею обсуждения "Северного потока" в нормандском формате тем, что если Украина будет "отключена от газа", рискует вся территория страны, в том числе временно оккупированная, "а это уже вопрос гарантий безопасности на тех территориях, которые на себя брали все участники нормандского формата".

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге для СМИ по итогам встречи заявил, что Зеленский в ходе рабочего визита в Германию не планирует обсуждать вопрос денежной компенсации Украине за реализацию "Северного потока-2", сообщает Интерфакс-Украина.

"Позиция Владимира Зеленского такова: "Северный поток-2" – это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности. Потому, думаю, о каких-либо экономических компенсациях речь идти не будет. Президент Украины пытается остановить строительство "Северного потока-2". Если не удастся это сделать, тогда мы говорим о гарантиях безопасности – возвращение временно оккупированных территорий, а не денежная компенсация", – сказал Никифоров.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Донбасс Ангела Меркель северный поток-2 нормандский формат
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