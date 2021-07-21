Отказ остановить Северный поток-2 создает новые угрозы — заявление Украины и Польши
Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска Северного потока-2, пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлении стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, сообщает пресс-служба МИД Украины.
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В заявлении говорится, что решение о строительстве Северного потока-2, одобренное в 2015 году, через считанные месяцы после вторжения России и незаконной аннексии украинской территории, создало политический кризис и кризис доверия в Европе.
Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода, считаю в МИД Украины и Польши. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом, в то же время, оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС, заявили министерства.
"Всякая достойна доверия попытка восстановить баланс безопасности в регионе должна учитывать возможные негативные риски в трех сферах: политической, военной и энергетической. Она также должна быть демократической, предусматривать на этапе согласования договоренности переговоры с правительствами стран, которые наиболее сильно ощущают на себе негативные последствия Северного потока-2.
К сожалению, актуальные предложения по заполнению создающегося дефицита безопасности не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает Северный поток-2. Мы призываем Соединенные Штаты Америки и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия", – говорится в заявлении.
Украина и Польша заявили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску Северного потока-2, "пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности".
В Twitter Кулеба написал, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по Северному потоку-2, который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.
- 11 июня оператор Северного потока-2 компания Nord Stream 2 AG объявила о завершении строительства первой нити газопровода. По словам главы Nord Stream 2 AG Варнига, строительство второй нитки Северного потока-2 завершат к концу августа 2021-го.
- 12 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился в Берлине с Меркель для обсуждения Северного потока-2. Он заявил, что трубопровод – потенциальная угроза безопасности Украины.
- 15 июля в Вашингтоне трубопровод обсудили президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель. Согласно их заявлению, РФ не должна использовать энергетику как оружие против соседей. По их словам, у Европейского Союза есть инструмент санкций на случай, если Россия не будет уважать право Украины на транзит газа после запуска Северного потока-2. После этого Зеленский упрекнул глав США и Германии в отсутствие конкретных шагов по противодействию угрозам трубопровода Северный поток-2.
- При этом Украина готова обсуждать компенсации за запуск Северного потока-2. Глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон заявлял, что приемлемый их размер – новый контракт на транзит газа на 45-50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет.
- Сегодня Государственный департамент США раскрыл подробности соглашения США и Германии по Северному потоку-2.
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