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Отказ остановить Северный поток-2 создает новые угрозы — заявление Украины и Польши

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 22:38
Отказ остановить Северный поток-2 создает новые угрозы — заявление Украины и Польши - Фото
Коллаж - LIGA.net, фото - EPA

Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска Северного потока-2, пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлении стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, сообщает пресс-служба МИД Украины.

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В заявлении говорится, что решение о строительстве Северного потока-2, одобренное в 2015 году, через считанные месяцы после вторжения России и незаконной аннексии украинской территории, создало политический кризис и кризис доверия в Европе.

Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода, считаю в МИД Украины и Польши. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом, в то же время, оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС, заявили министерства.

"Всякая достойна доверия попытка восстановить баланс безопасности в регионе должна учитывать возможные негативные риски в трех сферах: политической, военной и энергетической. Она также должна быть демократической, предусматривать на этапе согласования договоренности переговоры с правительствами стран, которые наиболее сильно ощущают на себе негативные последствия Северного потока-2.

К сожалению, актуальные предложения по заполнению создающегося дефицита безопасности не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает Северный поток-2. Мы призываем Соединенные Штаты Америки и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия", – говорится в заявлении.

Украина и Польша заявили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску Северного потока-2, "пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности".

В Twitter Кулеба написал, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по Северному потоку-2, который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.

Вадим Ребрина
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северный поток-2
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