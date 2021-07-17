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Арахамия: Китай – торговый партнер Украины номер один, важно выровнять с ним отношения

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2021, 11:02
Арахамия: Китай – торговый партнер Украины номер один, важно выровнять с ним отношения - Фото
Давид Арахамия (скриншот видео Украина 24)

Китай – торговый партнер Украины номер один, поэтому с ним важно "выровнять" отношения. Об этом в эфире Украина 24 заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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У Арахамии спросили, могут ли расцениваться последние шаги Украины на сближение с Китаем как намек для США, чтобы Вашингтон сильнее поддерживал Киев.

Он ответил, что это "немножко манипуляция". По его словам, последние три года Китай – номер один торгово-экономический партнер Украины.

"Объем, который они генерируют по импорту и экспорту составляет $15,4 млрд. Это больше, чем весь импорт-экспорт с ЕС и любой другой страной. Если у нас есть экономический партнер, с которым мы уже торгуем на полную с большим отрывом, должны ли мы с ним партнерствовать? Или должны делать какую-то блокаду, потому что что-то не нравится американцам или кому-то еще?" – сказал он.

По словам Арахамии, Украине и Китаю удалось "выровнять" ситуацию с Мотор Сич и надо продолжать действовать в том же ключе.

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"Нам очень важно выровнять все отношения с КНР, потому что это номер один для нас партнер. Даже увеличение на 10% объемов (оборота между странами, – ред.) дает очень крутой эффект для внутренней экономики", – добавил депутат.

Арахамия также заявил, что Польша (основной союзник США в Восточной Европе) за последние три года получила несколько миллиардов долларов инвестиций Китая в инфраструктурные проекты. "Никто же не говорит, что это какое-то предательство партнерства с США. То есть если говорят о деньгах, то все нормально – все деньги принимают, строят", – отметил он.

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Марк Сировой
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Давид Арахамия Китай Слуга народа Мотор Сич
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