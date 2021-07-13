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Зеленский впервые говорил с лидером КНР: Украина может стать мостиком в Европу для Китая

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13.07.2021, 21:48
Зеленский впервые говорил с лидером КНР: Украина может стать мостиком в Европу для Китая - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня, 13 июля, состоялся первый телефонный разговор президента Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином. Зеленский выразил надежду, что Украина может стать мостиком в Европу для китайского бизнеса. Об этом сообщает Офис президента.

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Зеленский и Си Цзиньпин поздравили друг друга с десятой годовщиной установления стратегического партнерства между Украиной и КНР и подтвердили обоюдную настроенность на его развитие и углубление.

Лидеры обсудили борьбу с пандемией COVID-19. Зеленский поблагодарил председателя КНР от имени украинского народа за поставку вакцин против коронавируса в Украину. "Эти вакцины спасли жизнь многим украинцам", – заявил он.

Президент назвал Китай торгово-экономическим партнером Украины номер один в мире.

"Мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов", – заявил Зеленский. 

Он отдельно отметил, что, несмотря на глобальную пандемию, товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд. 

"Это свидетельствует о продуктивном двустороннем сотрудничестве", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительства и модернизации дорог, развития железных дорог и городской инфраструктуры и муниципального хозяйства.

В ОП отмечают, что во время разговора подтверждена заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке украинской сельскохозяйственной продукции.

Си Цзиньпин отметил важность президентского проекта "Большая стройка" и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении. 

Стороны уделили внимание потенциалу сотрудничества в области торговли и возможности увеличения ее объемов. 

Зеленский выразил надежду, что Украина может стать мостиком в Европу для китайского бизнеса.

Руководители государств обсудили важность развития межчеловеческих контактов между нашими странами и договорились заключить соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Китаем.

Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что "Китай уважает путь независимости, избранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины".

Лидеры государств обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский си цзиньпин
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