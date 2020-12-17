Какие страны были против усиления резолюции ООН с признанием РФ оккупантами Крыма: список

Вчера, 16 декабря, Генассамблея ООН обновила и приняла усиленную резолюцию о ситуации с нарушением прав человека во временно оккупированном Россией Крыму, признав незаконными российские органы власти на полуострове. Против резолюции проголосовали 23 страны во главе с Россией.

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"Против" были союзники Кремля по геополитике, диктаторские режимы и другие: Ангола, Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Комодоры, Куба, КНДР, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла, Зимбабве, Эритрея, а также Филиппины, Казахстан, Индия, Китай и сама Россия.

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Если сравнивать с голосованием за резолюцию о российской милитаризации Крыма 7 декабря, то против резолюции в пользу Украины было уже 23 страны, а не 17: добавились Ангола, Бурунди, Комодоры, Эритрея, а также Филиппины, Индия и Казахстан.

По сравнению с 7 декабря "отсутствовал" голос Лаоса в пользу РФ. Если тогда "за" Украину было 63 страны, то вчера – 64.

При этом увеличилось количество "отсутствовавших" при голосовании: с 61-й оно выросло до 86-ти.

Что нового в резолюции от 16.12.2020:

"Это решение должно стать еще одним аргументом в пользу усиления и санкционного давления на оккупанта", – заявил министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

СПРАВКА. Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

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Евгений Пилипенко

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